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Сочи обошёл даже Москву: к концу 2024 года курортная столица стала лидером по ценам на жильё в России

1:15
Недвижимость

В Сочи в 2024 году средняя цена квадратного метра в новостройках увеличилась на 18%, достигнув 466 тысяч рублей, в то время как вторичное жильё подорожало на 62% с начала года, составив 440 тысяч рублей.

сочи
Фото: flickr.com by John Morn, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
сочи

Особенно высокие цены наблюдаются на апартаменты, некоторые из которых стоят до 1,5 миллиона рублей за квадратный метр.

В Санкт-Петербурге отмена льготной ипотеки с 1 июля 2024 года не привела к значительному росту цен: первичный рынок увеличился на 5%, а вторичный — на 3%. Наиболее заметно подорожали многокомнатные квартиры, хотя их доля на рынке остается низкой (1-2%).

В Москве, напротив, наблюдается более стабильная ситуация: несмотря на общие колебания, цены на жильё остаются относительно высокими, но рост не столь значителен, как в Сочи, сообщает витрина недвижимости Restate.ru

Интерес к столичному рынку сохраняется благодаря разнообразию предложений и инфраструктуре, однако покупатели становятся более осторожными.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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