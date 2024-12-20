Ипотека по старым ставкам! Ростовчанам рассказали, как выгодно купить квартиру в 2025 году

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Цены на аренду жилья в Ростове-на-Дону продолжают расти и, по прогнозам экспертов, тенденция сохранится и в следующем году. Об этом заявила риелтор Елена Загоренко.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рука с ключами от квартиры

Эксперт объяснила, что причиной повышения стоимости аренды является отказ многих потенциальных покупателей от приобретения квартир из-за высоких ипотечных ставок. Люди предпочитают оставаться в съёмных квартирах, что увеличивает спрос на аренду.

Дополнительно рынок подогревается притоком студентов, туристов и новых жителей, решивших переехать в Ростовскую область на постоянной основе, пишет rostovgazeta.ru.

Однако в сегменте покупки недвижимости появляются новые инструменты для увеличения доступности жилья. Один из таких механизмов — программа выкупа процентной ставки по ипотеке. Этот способ позволяет новому владельцу квартиры сохранить прежнюю процентную ставку, по которой кредит был оформлен ранее.

"То есть покупателю квартиры предоставляется возможность выкупить ставку. И приобрести жильё не под текущие 28%, а под те, например, 11%, по которым ранее брали квартиру в ипотеку. Эта услуга, по сути, стоит небольших денег. Но получается очень выгодна для покупателей жилья", — отметила риелтор.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника.



Росто́в-на-Дону́ (сокращённо часто — Ростов) — крупнейший город на юго-западе России, административный центр Южного федерального округа и Ростовской области. Город воинской славы (2008).



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