Семейная ипотека под 6%: как расширение программы может помочь жителям городов без новостроек

По данным аналитиков, программа семейной ипотеки под 6% на вторичное жильё может охватить от 20 до 21 миллиона жителей городов.

Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области by Главное управление строительства Тюменской области, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стройка в Тюмени

На заседании Госсовета Владимир Путин предложил распространить семейную ипотеку на вторичный рынок жилья в регионах с ограниченным строительством нового жилья.

Фёдор Выломов, глава Рейтингового агентства строительного комплекса, сообщил, что в 771 городе, где нет новостроек, проживает до 21 миллиона человек. Однако, учитывая города с низкой активностью застройщиков, это число сокращается до 600, пишет РИА Новости.

Выломов отметил, что для многих людей в этих городах покупка новой квартиры является ключевым аспектом при переезде. Расширение семейной ипотеки под 6% сделает это более доступным.

Главный эксперт "Русипотеки" Сергей Гордейко считает, что инициатива президента позволит семьям в этих городах улучшить жилищные условия. Он также отметил, что при ставке 6% спрос на программу будет высоким.

Руководитель аналитического центра "Циан" Алексей Попов указал, что частичное расширение семейной ипотеки на вторичный рынок усилит тенденцию перехода спроса с новостроек на готовое жильё. Он подчеркнул, что на вторичном рынке цены ниже, выбор шире и меньше рисков срыва сроков строительства, что является важным фактором для покупателей первичного жилья.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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