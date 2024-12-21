Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой трюк, который помогает сбросить килограммы без голодных диет
Как цвет глаз связан с породой собаки
Как аппарат лучевой терапии убивал людей: смертельное лечение
Делайте это и все девушки будут ваши! Грудные мышцы и плечи преобразятся после этого упражнения
Семейная ипотека под 6%: как расширение программы может помочь жителям городов без новостроек
Кому придётся отказаться от икры за новогодним столом
5 шагов к успешному ремонту в квартире
Зимой руки теряют влагу: как это предотвратить
Посадите эти красивые цветы в своём саду. Они не требуют особого ухода

Как изменилось желание москвичей брать ипотеку за минувший год?

1:48
Недвижимость

В 2024 году ипотечный бум на рынке новостроек Москвы подошёл к концу. Согласно данным, предоставленным управляющим директором компании "Метриум" Русланом Сырцовым, в ноябре доля сделок по приобретению квартир с использованием ипотеки составила 48 %, в то время как в декабре 2023 года этот показатель достигал 80 %.

Косино-Ухтомский район, Москва
Фото: commons.wikimedia.org by сальниковкирилл, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Косино-Ухтомский район, Москва

Сырцов также сообщил, что в июне 2024 года, когда льготная ипотека под 8 % ещё действовала, доля сделок с использованием ипотеки составляла 77 %.

За год доля ипотечных сделок в Старой Москве уменьшилась почти вдвое. На рынке массового сегмента новостроек доля ипотеки снизилась с 88 % в декабре 2023 года до 65 % в ноябре 2024 года и 86 % в июне. Наиболее значительное снижение доли ипотеки наблюдалось на рынке бизнес-класса: с 74 % в июне и 76 % в декабре 2023 года до 38 % в ноябре. В сегменте премиум-класса этот показатель сократился с 51 % в июне и 57 % в декабре 2023 года до 16 % в ноябре 2024 года, сообщает Газета.Ru.

С 1 июля льготная ипотека под 8 % и IT-ипотека в Москве прекратили своё действие, и ставки по рыночным кредитам значительно возросли (до 25-30 %). По словам Сырцова, это привело к тому, что клиенты стали активнее использовать рассрочки вместо дорогих кредитов.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Садоводство, цветоводство
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом Аудио 
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Садоводство, цветоводство
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Автобус ЛиАЗ-677. Легендарный Сарай, Луноход и Бутылковоз из советского детства Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Последние материалы
Делайте это и все девушки будут ваши! Грудные мышцы и плечи преобразятся после этого упражнения
Семейная ипотека под 6%: как расширение программы может помочь жителям городов без новостроек
Автобус ЛиАЗ-677. Легендарный Сарай, Луноход и Бутылковоз из советского детства
Кому придётся отказаться от икры за новогодним столом
5 шагов к успешному ремонту в квартире
Зимой руки теряют влагу: как это предотвратить
Посадите эти красивые цветы в своём саду. Они не требуют особого ухода
Спасите урожай: преимущества посадки моркови рядом с луком
Кавказские курганы раскрывают тайны древних цивилизаций
Сохраняем фигуру во время новогодних праздников! Эти упражнения можно выполнять где угодно — даже в отпуске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.