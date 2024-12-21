Как изменилось желание москвичей брать ипотеку за минувший год?

1:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2024 году ипотечный бум на рынке новостроек Москвы подошёл к концу. Согласно данным, предоставленным управляющим директором компании "Метриум" Русланом Сырцовым, в ноябре доля сделок по приобретению квартир с использованием ипотеки составила 48 %, в то время как в декабре 2023 года этот показатель достигал 80 %.

Фото: commons.wikimedia.org by сальниковкирилл, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Косино-Ухтомский район, Москва

Сырцов также сообщил, что в июне 2024 года, когда льготная ипотека под 8 % ещё действовала, доля сделок с использованием ипотеки составляла 77 %.

За год доля ипотечных сделок в Старой Москве уменьшилась почти вдвое. На рынке массового сегмента новостроек доля ипотеки снизилась с 88 % в декабре 2023 года до 65 % в ноябре 2024 года и 86 % в июне. Наиболее значительное снижение доли ипотеки наблюдалось на рынке бизнес-класса: с 74 % в июне и 76 % в декабре 2023 года до 38 % в ноябре. В сегменте премиум-класса этот показатель сократился с 51 % в июне и 57 % в декабре 2023 года до 16 % в ноябре 2024 года, сообщает Газета.Ru.

С 1 июля льготная ипотека под 8 % и IT-ипотека в Москве прекратили своё действие, и ставки по рыночным кредитам значительно возросли (до 25-30 %). По словам Сырцова, это привело к тому, что клиенты стали активнее использовать рассрочки вместо дорогих кредитов.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



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