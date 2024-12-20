Росреестр зарегистрировал могилу неизвестного солдата в Приморском крае

В Приморском крае зарегистрировали уникальный объект недвижимости — могилу неизвестного солдата, расположенную в Хасанском районе.
По предположениям, здесь покоится воин, участвовавший в штурме бухты Рейд Паллады, пишет vostokmedia.com.
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Приморскому краю Наталья Балыш подчеркнула, что учёт таких захоронений имеет особое значение в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Теперь в государственном реестре содержатся все основные характеристики данного объекта и точное местоположение его границ" — подчеркнула она.
Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) — федеральный орган исполнительной власти, занимающийся учётом и регистрацией недвижимого имущества и сделок с ним.
Примо́рский край (Примо́рье) — субъект Российской Федерации. Административный центр — город Владивосток, который также является центром Дальневосточного федерального округа.
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