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Росреестр зарегистрировал могилу неизвестного солдата в Приморском крае

0:41
Недвижимость

В Приморском крае зарегистрировали уникальный объект недвижимости — могилу неизвестного солдата, расположенную в Хасанском районе.

Кладбище
Фото: commons.wikimedia by Baidax, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кладбище

По предположениям, здесь покоится воин, участвовавший в штурме бухты Рейд Паллады, пишет vostokmedia.com.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Приморскому краю Наталья Балыш подчеркнула, что учёт таких захоронений имеет особое значение в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Теперь в государственном реестре содержатся все основные характеристики данного объекта и точное местоположение его границ" — подчеркнула она.

Уточнения

Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) — федеральный орган исполнительной власти, занимающийся учётом и регистрацией недвижимого имущества и сделок с ним.

Примо́рский край (Примо́рье) — субъект Российской Федерации. Административный центр — город Владивосток, который также является центром Дальневосточного федерального округа.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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