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Как оживить минималистичный интерьер: три простых совета

1:31
Недвижимость

Минимализм стал популярным выбором для оформления интерьеров. Лаконичные формы, простота и светлые оттенки задают тон большинству современных квартир. Однако такая обстановка порой кажется холодной и скучной. Чтобы этого избежать и привнести гармонию, важно правильно подойти к деталям.

Стильная гостиная
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная гостиная

Базовые цвета — основа уюта

Если вы предпочитаете использовать яркие аксессуары, сделайте ставку на нейтральную базу. Белые, песочные или светло-серые оттенки для стен, текстиля и крупной мебели создадут спокойный фон, на котором яркие элементы будут смотреться эффектно.

Создайте визуальный ритм

Расположение аксессуаров должно быть продуманным. Визуальный ритм формируется, когда взгляд плавно перемещается между объектами по прямой или геометрической траектории, например, по вертикали. Это добавляет интерьеру динамику и цельность.

Освещение как акцент

Освещение играет ключевую роль в выделении отдельных деталей. Настенные бра, потолочные софиты или настольные лампы помогут подчеркнуть картину, книги или статуэтки. Расположите источники света так, чтобы они фокусировали внимание на аксессуарах, добавляя комнате уют и глубину.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете создать стильный интерьер, который останется уютным и привлекательным.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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