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Простые способы обновить спальню без ремонта

2:17
Недвижимость

Даже самый уютный интерьер спальни со временем может наскучить. Однако далеко не всегда есть возможность провести капитальный ремонт или полностью заменить обстановку.

Спальня
Фото: commons.wikimedia. org by Derek Jensen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спальня

Покрывало в тон стенам

Монохромный стиль — выбор тех, кто ценит изящество и минимализм. Чтобы создать гармоничный интерьер, достаточно подобрать покрывало, которое будет совпадать по цвету со стенами. Такой приём делает помещение визуально более дорогим и стильным. При этом комната остаётся уютной и не перегруженной лишними деталями.

Хлопковые шторы

Экологичность — главный тренд в современном дизайне. Натуральные ткани, такие как хлопок, особенно актуальны. Шторы в серо-молочных тонах добавят интерьеру лёгкости и благородства. Если вам кажется, что хлопок слишком прост, попробуйте сочетать разные фактуры или добавить драпировки — это привнесёт нотку оригинальности.

Обшивка дверей тканью

Хотите добавить спальне уюта? Попробуйте обновить шкаф: обейте двери мягкой тканью или панелями. Металлические ручки с выступающим дизайном станут не только практичным, но и стильным решением, позволяя сохранить обивку в чистоте.

Свет на тёмное

Смена цветовой палитры способна полностью преобразить пространство. Попробуйте заменить светлую отделку стен на более глубокие оттенки: графитовый, винный или коричневый. Для усиления эффекта подберите напольное покрытие в тон стенам — такой подход создаёт атмосферу уюта и элегантности.

Зелёные акценты

Растения в интерьере — это не только красиво, но и полезно. Добавьте в спальню несколько крупных горшков с зеленью. Белые, серые и бежевые тона, часто используемые в дизайне, отлично сочетаются с насыщенной зеленью, придавая комнате свежий и гармоничный вид.

Обновить спальню без серьёзных затрат — реально. Используя простые дизайнерские приёмы, вы можете вдохнуть в интерьер новую жизнь, сделать его более уютным и стильным. Главное — не бойтесь экспериментировать с текстилем, цветами и декоративными элементами.

Уточнения

Спальня - комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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