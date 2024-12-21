Секреты правильного расчета: какой доход нужен для ипотеки в России

Ставки по ипотеке в России, которые пересекли отметку 20% годовых, стали настоящим вызовом для многих семей, решившихся на покупку жилья. Чтобы ипотечные выплаты не стали тяжелым бременем, важно точно понять, какой доход необходим для комфортного погашения кредита. Финансовые эксперты подсчитали, какие средства потребуются для этого и как меняются цифры в зависимости от региона.
Прежде чем оформлять ипотеку, особенно по рыночной ставке, важно правильно рассчитать возможные расходы. Эксперты рекомендуют, чтобы кредитная нагрузка не превышала 30% от общего семейного дохода. Это поможет избежать финансовых трудностей и обеспечить комфортное существование.
На сегодняшний день, по данным "Домклика", средний ежемесячный платеж по ипотеке составляет 35 тысяч рублей, при этом ставка по кредиту стартует от 20% годовых. Если учесть, что средняя зарплата в России во втором квартале 2024 года составила 86,5 тысячи рублей, становится очевидным, что большинству россиян будет трудно справиться с такими выплатами.
В России есть серьезные различия в стоимости жилья и уровне доходов. Для точных расчетов нужно учитывать региональные особенности. Например, минимальная цена новостроек в России за квадратный метр находится в Псковской, Оренбургской и Курганской областях, где она составляет всего 72-77 тысяч рублей. В то время как в крупных городах и столице цены значительно выше.
Так, по данным экспертов, для того чтобы оплачивать ипотеку и при этом не сокращать расходы на повседневные нужды, средний доход семьи в регионах должен быть не менее 200 тысяч рублей в месяц. Для московских семей эта цифра будет еще выше — от 300 до 400 тысяч рублей, поскольку в столице значительно более высокие расходы на еду, транспорт, медицинские услуги и коммунальные платежи.
Примерный расчет ежемесячных расходов семьи в разных регионах без учета ипотеки выглядит следующим образом:
В Москве расходы могут быть значительно выше:
Таким образом, для комфортной жизни без стресса от ипотечных выплат доход семьи должен соответствовать хотя бы этим суммам.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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