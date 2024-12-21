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Эти три тренда в интерьере устарели – узнайте, чем их заменить

Недвижимость

Тренды в интерьере могут казаться долговечными, но со временем некоторые из них теряют актуальность. Решения, которые когда-то воспринимались как свежие и оригинальные, со временем перестают соответствовать современным представлениям об уюте и стиле.

Домашний кинотеатр
Фото: flickr.com by Geoff Sloan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Домашний кинотеатр

Вот три интерьерных тренда, от которых стоит отказаться

1. Минимализм в чистом виде.

Долгое время минимализм был основным стилем интерьера благодаря своей функциональности и простоте. Однако его строгие линии и аскетичность стали вызывать усталость. Сегодня рекомендуется сохранять функциональные элементы минимализма, но добавлять в интерьер детали, создающие уют и передающие индивидуальность, например, текстиль, декор или предметы с историей.

2. Белый и серый цвета.

Эти оттенки были популярны в связи с доминированием минимализма, но их чрезмерное использование делает интерьер холодным и безжизненным. Альтернативой могут стать сложные и насыщенные оттенки, которые добавляют глубину и характер пространству.

3. Бесконтрольное озеленение.

Живые растения в интерьере — это всё ещё актуально, но их хаотичное размещение способно испортить общий вид. Вместо того чтобы заполнять квартиру разнообразными растениями без системы, лучше выбрать несколько необычных и стильных экземпляров, которые дополнят интерьер и придадут ему индивидуальность.

Отказ от устаревших трендов помогает создавать актуальный, стильный и комфортный интерьер, отражающий современные подходы к дизайну.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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