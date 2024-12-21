Навести порядок в арендованной квартире за считанные секунды сложно, но возможно

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Начните с расхламления

Уберите все личные вещи или оставленный мусор. Утилизируйте все предметы, которые вам больше не нужны. Это облегчит тщательную уборку в доме.

Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Очистка стола

Вытирание пыли и протирка поверхностей

Вытрите пыль со всех поверхностей, включая полки, столешницы и мебель. Используйте влажную ткань или подходящий чистящий раствор, чтобы стереть грязь, пятна или жир. Обратите внимание на углы, края и труднодоступные участки.

Чистые приборы и приспособления

Очистите кухонные приборы, такие как холодильник, духовка, микроволновая печь и плита. Протрите поверхности. Очистите сантехнику в ванной комнате, включая раковину, унитаз, ванну и душ. Используйте соответствующие чистящие средства.

Пылесос и мытье полов

Пылесосьте или подметайте полы, чтобы удалить пыль, грязь и мусор. Уделите внимание углам и под мебелью. Затем вымойте полы с помощью подходящего чистящего раствора, чтобы удалить оставшуюся грязь или пятна.

Мытье окон и зеркал

Очистите окна и зеркала с помощью средства для мытья стекол или смеси воды и уксуса. Вытрите их насухо чистой тканью или бумажными полотенцами, чтобы избежать разводов.

Проверка на наличие пятен и ремонт

Осмотрите стены, ковры и другие поверхности на наличие пятен или повреждений. Если есть пятна, которые невозможно удалить с помощью регулярной чистки, подумайте о точечной чистке или обратитесь за профессиональной помощью. При необходимости устраните любые повреждения в соответствии с условиями договора аренды.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.