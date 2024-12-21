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Эти три совета сделают вашу дачу уютной и современной

1:31
Недвижимость

Дача и загородный дом — это разные понятия. Для многих дача остаётся временным пристанищем, где можно комфортно провести несколько дней или даже недель. Однако сегодня всё больше людей стремятся к комфорту, улучшая свои условия проживания за городом.

Коттедж зимой
Фото: flickr.com by Timo Newton-Syms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Коттедж зимой

Для создания более уютного интерьера в дачном доме можно воспользоваться несколькими рекомендациями.

Первый совет — не торопиться обшивать все поверхности вагонкой. Хотя натуральное дерево придаёт дому теплоту и уют, важно избегать однообразия. Вместо этого стены и потолки можно перекрасить, оставив натуральную текстуру древесины, но избежав типичного покрытия лаком.

Второй совет — уделить внимание мебели и освещению. Вместо того чтобы свозить на дачу старую и ненужную мебель из квартиры, лучше приобрести современную, пусть и недорогую, мебель. Уютное освещение также играет ключевую роль: торшеры, бра, люстры и настольные лампы сделают интерьер более домашним.

Третий совет — добавить декор и поэкспериментировать с цветовой палитрой. Например, вместо типичной рыже-красной грунтовки для пола можно использовать светлые и контрастные оттенки, которые оживят пространство и сделают его более стильным.

Эти простые шаги помогут превратить дачный дом в уютное место, где приятно находиться не только летом, но и в любое время года.

Уточнения

Да́ча - загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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