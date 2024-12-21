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Простые способы создать комфорт даже в маленькой квартире

1:27
Недвижимость

Даже в небольшой хрущёвке можно создать комфортную и уютную атмосферу, если подойти к оформлению с креативным подходом. Несмотря на меняющиеся тренды в дизайне, существуют три главных элемента, которые остаются неизменными для создания уюта.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная

Первое – это освещение. Оно должно быть достаточным, разноуровневым, мягким и приятным для глаз. Оптимальным выбором станут лампы тёплого света с температурой 2700–3000 Кельвинов. Чтобы свет был комфортным, нужно использовать не только потолочные светильники, но и настенные бра, торшеры, настольные лампы. Дополнительно рекомендуется устанавливать диммеры, чтобы регулировать яркость света.

Второе – текстиль. Для создания уюта идеально подходят шторы, ковры, пледы, чехлы для подушек и мягкой мебели. Важно подбирать текстиль с учётом текстуры и цвета, чтобы он гармонично дополнял интерьер.

Третье – это ароматы. Атмосферу в доме можно сделать особенной с помощью свечей или натуральных ароматизаторов. Для этого подойдут лаванда, ваниль, корица, кофе в зёрнах или другие приятные запахи, которые создают ощущение тепла и уюта.

Эти три простых, но важных элемента помогут даже небольшой квартире выглядеть стильно и уютно.

Уточнения

Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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