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5 шагов к успешному ремонту в квартире

1:11
Недвижимость

Перед началом ремонта в квартире или доме важно определиться с его типом. Если требуется только освежить интерьер, подойдет косметический ремонт. Однако при наличии серьезных проблем и необходимости значительных изменений лучше выбрать капитальный ремонт.

Молодая пара делает ремонт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молодая пара делает ремонт

Эксперты рекомендуют начать с составления детального плана, включающего замеры, планировку и размещение ключевых элементов: выключателей, розеток, осветительных приборов и других коммуникаций. Такой подход помогает избежать неожиданных проблем на этапе выполнения работ.

На стадии планирования стоит уделить внимание выбору материалов и составлению сметы. Приобретая краску, плитку или обои, важно ориентироваться не только на их внешний вид, но и на качество и долговечность.

Также необходимо заранее определиться с дизайном интерьера, учитывая примеры оформления и архитектурные особенности пространства. Это позволит создать гармоничный и практичный результат.

Правильное планирование, выбор качественных материалов и учет архитектуры помещения обеспечивают успех ремонта любого типа.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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