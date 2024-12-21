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Как выбрать идеальный плинтус для завершения ремонта

1:18
Недвижимость

Завершающим этапом ремонта становится выбор напольных плинтусов. Материал и обработка — пластиковые или деревянные, окрашенные или под покраску — играют второстепенную роль. Главное внимание уделяется выбору цвета.

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Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телевизор

Обычно плинтус подбирается под цвет напольного покрытия, что считается самым простым решением. В строительных магазинах продавцы-консультанты готовы помочь подобрать нужный оттенок, что упрощает задачу.

Второй вариант — подбор плинтусов под цвет стен. Это сложнее, поскольку важно учитывать множество факторов: освещенность помещения, оттенки стен, их поверхность (матовую или глянцевую), а также текстуру. Чем больше деталей будет учтено, тем выше вероятность создания гармоничного интерьера.

Третий способ — выбор плинтусов под цвет дверей и наличников. Этот вариант подходит тем, кто готов экспериментировать. Чтобы конечный результат выглядел эстетично, потребуется заранее продумать, насколько удачно все элементы будут сочетаться между собой.

Подбор цвета плинтусов — важный шаг, влияющий на общий вид интерьера, поэтому внимание к деталям играет ключевую роль.

Уточнения

Плинтус (от греч. πλίνθος, вероятно, через лат. plinthus, плитка) — декоративный и защитный элемент отделки помещений для сокрытия щели между полом и стеной, тяга, идущая по низу стены.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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