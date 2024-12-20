Выбираем между покраской и натяжным потолком: что проще

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт потолка в жилых помещениях нередко становится самым трудоемким этапом. Если потолок планируется под покраску, усилия заметно увеличиваются. Простой и популярный вариант — использование натяжного потолка. Данный подход предлагает широкий выбор материалов и оформления. Однако и здесь есть свои нюансы.

Фото: flickr by Jonnie Lace is licensed under Creative Commons Интерьер

Если стены оклеены обоями до монтажа потолка, во время строительных работ возрастает вероятность запыления помещения. Вместе с тем, такой метод избавляет от риска испачкать натяжное полотно клеем или случайно повредить его при обрезке обоев.

При попадании клея на потолок его очистка становится не только сложной, но и неудобной. А при фиксации профиля на уже оклеенные стены остаются дополнительные сложности для последующего ремонта: потребуется удалять обои из-под профиля, что отнимает много времени.

Таким образом, хотя вероятность запачкать потолок клеем существует, этот метод считается наиболее простым для жилых помещений. Очистка потолка значительно проще, чем борьба с пылью на свежих обоях.

Уточнения

Потоло́к - нижняя часть ограждающей конструкции, ограничивающая помещение сверху.



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