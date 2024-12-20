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Как правильно хранить мебель, чтобы она не потеряла внешний вид

4:05
Недвижимость

Переезд на новое место, ремонт или смена интерьера часто связаны с необходимостью хранения мебели. Важно обеспечить правильные условия для её сохранности, чтобы избежать повреждений и сохранить внешний вид. Но как правильно упаковать и где хранить мебель, чтобы она не потеряла свои характеристики?

Перестановка мебели
Фото: Pexels by RDNE Stock project, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Перестановка мебели

Где хранить мебель

Главное условие для хранения мебели — это помещение с подходящей температурой и влажностью. Лучше избегать резких перепадов температур и повышенной влажности, которые могут повлиять на состояние мебели. Вот несколько мест, которые идеально подойдут для её временного хранения:

  • Дополнительные помещения в доме или квартире: гаражи, кладовые или другие свободные пространства.
  • Складские помещения: профессиональные склады предлагают условия для хранения мебели, обеспечивая правильный микроклимат.
  • Загородные дома или дачи: если помещение защищено от влаги, оно отлично подойдёт для хранения мебели.
  • Друзья и родственники: в случае, если у вас нет подходящего места, можно обратиться за помощью к близким.

В случае краткосрочного хранения, например, на несколько недель, мебель можно не разбирать, а просто упаковать и обеспечить её защиту от внешних факторов.

Разбирать или не разбирать мебель

Разборка мебели зависит от её типа и размера. Для крупных предметов, таких как шкафы, кровати или кухонные гарнитуры, разборка может быть неудобной и займёт больше времени, чем просто хранение целой конструкции. Тем не менее, разборка поможет сэкономить пространство, если она будет выполнена аккуратно и без повреждений.

Если разборка не вызывает у вас сомнений, и вы уверены в своих силах, то стоит это сделать, особенно если мебель будет храниться долго. Однако если разборка вызывает опасения по поводу сохранности или трудности при сборке, лучше оставить мебель в её оригинальном виде.

Как упаковать мебель

Перед тем как упаковывать мебель, важно очистить её от пыли и грязи, чтобы избежать повреждений. Для защиты от царапин и других повреждений используйте защитные материалы:

  • Воздушно-пузырчатая пленка
  • Поролон
  • Крафт-бумага
  • Полиэтиленовая пленка
  • Картон

Если мебель можно разобрать, это значительно облегчит упаковку и сэкономит место. Например, столы и шкафы, разобранные на части, будут занимать гораздо меньше места. Для крупных предметов используйте прочные упаковочные материалы, чтобы обеспечить надёжную защиту.

Стеклянные элементы (двери, зеркала) требуют особой осторожности: для них подойдут воздушно-пузырчатая пленка и картонные листы. Все упакованные предметы помечайте этикетками с указанием содержимого и места, откуда они были сняты. Это поможет при распаковке.

Можно ли хранить мебель стопкой

Хранение мебели стопкой — это способ сэкономить место, особенно если пространство ограничено. Однако не все предметы мебели подходят для такого хранения. Например, тяжелые или стеклянные столешницы лучше хранить горизонтально, чтобы не повредить их.

Для шкафов и комодов наиболее безопасное положение — вертикальное. Размещение таких предметов горизонтально может привести к деформации или повреждению конструкции.

Как избежать повреждений при длительном хранении

Если мебель будет храниться длительное время, важно использовать поддоны или ножки для того, чтобы она не касалась пола. Это защитит её от влаги, пыли и царапин. Также не забывайте о рекомендациях производителей мебели по хранению и допустимым нагрузкам.

Располагайте мебель таким образом, чтобы максимально использовать пространство и минимизировать возможные повреждения при перемещении или доставке других предметов.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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