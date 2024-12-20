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Разрушение свадьбы из-за подарка: как одна покупка изменила всё

1:53
Недвижимость

Что может разрушить отношения за несколько недель до свадьбы? Оказавшись на платформе Reddit, 30-летняя невеста рассказала о том, как неожиданный подарок жениха разрушил их союз. Вместо кольца или украшений, она получила… ключи от дома. Но это был не просто подарок — а результат серьёзной покупки, о которой невеста ничего не знала.

Свадьба
Фото: unsplash.com by Luis Tosta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свадьба

Разрушение планов

Пара встречалась два года, и, казалось бы, всё шло к свадьбе. Однако буквально за несколько недель до торжества всё рухнуло. Жених, с которым она строила планы на будущее, решил купить дом, но не посчитал нужным обсудить этот шаг с невестой.

"Он вручил мне коробку на ужине с друзьями. Я ожидала увидеть кольцо или серьги, но там оказались ключи от дома", — пишет девушка.

Это её поразило, ведь она никак не могла ожидать такой серьёзной покупки, особенно без её согласия.

Неприятные сюрпризы

Не только сам факт покупки стал проблемой. Оказавшийся на окраине города дом был в плохом состоянии, что усугубило её чувства. Вдобавок ко всему, девушка почувствовала, что её чувства и мнение не были приняты во внимание. Она не могла понять, как мужчина мог так поступить, не обсудив с ней такой важный шаг.

После яркого спора, в котором чувства и недовольство переплелись с разочарованием, девушка приняла тяжёлое решение — отменить свадьбу.

"После жаркого спора я приняла мучительное решение отменить свадьбу", — признаётся невеста.

Жених пытается вернуть её, но его попытки пока не увенчались успехом. Для девушки мысль о том, что её чувства были пренебрежены, остаётся болезненной. Сможет ли пара восстановить отношения, остаётся неизвестным, сообщает "Царьград".

Уточнения

Сва́дьба сва́дебный обря́д, свадебный ритуал — один из семейных обрядов (ритуалов), оформляющий вступление в брак.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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