Секреты выгодных покупок: как купить квартиру с 40% скидкой

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы хотите купить квартиру и при этом сэкономить до 40-50% от рыночной цены? Это вполне реально, если обратиться к вторичному рынку недвижимости. В настоящее время многие продавцы, особенно те, кто не может продолжать платить по ипотечным кредитам, готовы снижать цену, чтобы быстрее продать жилье.

Фото: Flickr by alanharder.ca, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ "Переезд" изображен на календаре рядом с небольшим деревянным домиком

Как это работает

На фоне избытка предложений и снижения спроса, особенно в крупных городах, продавцы начинают уступать и снижать стоимость квартир. Это создает отличные возможности для инвесторов, у которых есть "живые" деньги. Благодаря этим обстоятельствам, вторичное жилье стало гораздо более доступным для тех, кто готов платить наличными.

Как рассказал эксперт по недвижимости и ипотечный брокер Дмитрий Ракута, на рынке сейчас наблюдается явный дисбаланс: спрос на жилье снижен, а предложение на порядок выше. Многие покупатели, столкнувшись с трудностями при оплате ипотеки, вынуждены продавать свои квартиры. В такой ситуации они готовы пойти на значительные скидки, чтобы избавиться от жилья, ведь альтернативы в виде кредитов на крупные суммы нет.

Где выгодно покупать

Основными регионами, где можно получить такие скидки, являются Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар. Эти города считаются перспективными с точки зрения роста цен на жилье. Однако инвесторы, как правило, избегают ипотеки при таких сделках. В регионах, где спрос ниже, а предложение больше, интерес к покупкам гораздо слабее.

Вывод для инвесторов

Инвесторам, которые обладают свободными средствами, стоит внимательно присмотреться к предложениям на вторичном рынке недвижимости. Сниженные цены на квартиры — это шанс купить жилье с хорошей скидкой, что в будущем может принести неплохую прибыль при росте цен, сообщает URA.RU.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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