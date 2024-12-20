Размещение елки по фэншуй: ошибки, которых стоит избегать

2:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Где в доме лучше всего установить новогоднюю елку? Этот вопрос может звучать не так уж и важным, но для тех, кто интересуется фэншуй, правильное место для елки имеет большое значение. Астролог и эксперт по фэншуй Елена Скуратова рассказала, как разместить елку так, чтобы она привлекла удачу и гармонию в дом.

Фото: flickr.com by Andy One, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новогодняя ёлка

Влияние фэншуй на новогоднюю атмосферу

Елена отмечает, что не все сектора вашего дома подходят для установки елки. Наиболее благоприятными являются юго-западный и северный сектора. Почему именно эти направления? Они связаны с позитивной энергией, которая принесет в дом удачу в любви, здоровье, а также успех в работе и финансовых делах.

Куда точно не стоит ставить елку

С другой стороны, существует одно место, где елку точно не стоит устанавливать — это запад и северо-запад дома. В этих секторах в данный момент расположена "5-я желтая" летящая звезда, которая считается неблагоприятной. Это энергия неприятностей и испытаний, с которой не стоит иметь дело, особенно в такой важный момент, как подготовка к празднику.

Как правильно выбрать место

Если ваш дом имеет ограниченные возможности для установки елки, например, нет подходящих мест в гостиной, не беда. Эксперт рекомендует поставить елку в северном или юго-западном углу гостиной, избегая расположения возле бытовых приборов и в местах с малым количеством энергии. Лучше всего разместить дерево вблизи окна, где находится активная энергия ян — она поддерживает жизненную силу и открывает новые возможности.

Советы по оформлению

Кроме выбора правильного места, Елена также советует избегать установки ярких гирлянд на елке в неблагоприятных секторах. Особенно если вы хотите привлечь удачу, любовь или материальное благополучие в дом, как сообщает Москва 24.

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