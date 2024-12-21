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Среднюю стоимость строительства загородного дома в России оценили

1:07
Недвижимость

В настоящее время стоимость создания "теплого контура" жилого дома колеблется в пределах 54-57 тысяч рублей за квадратный метр. Данная информация была представлена в отчете, подготовленном исследовательским центром "ДОМ.РФ" в сотрудничестве с Финансовым университетом при правительстве России.

Крыша дома
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Крыша дома

В рамках данного исследования было опрошено порядка ста подрядчиков, занимающихся индивидуальным строительством. В результате анализа стало известно, что наиболее распространенными материалами для возведения домов являются дерево и бетон; кирпич используется чуть реже.

Что касается технологий, наибольшее распространение получили каркасные и блочные способы строительства. В среднем, процесс постройки индивидуального дома занимает от трех до четырех месяцев, сообщает "Российская газета".

Исследователи отметили, что строительство собственного дома, в пересчете на квадратный метр, часто оказывается более выгодным вариантом, чем приобретение квартиры.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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