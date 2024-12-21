Россиян призвали менять газовую плиту при появлении копоти

Газовая плита требует замены примерно через 10-12 лет эксплуатации, утверждают эксперты.
Срочная замена плиты необходима в том случае, если в помещении появляется устойчивый запах газа, а цвет пламени становится желтым или оранжевым. Еще одним индикатором неисправности газового оборудования является появление копоти.
После 10-12 лет использования газовые краны могут начать подводить, а рассекатели горелок зачастую деформируются. Также может происходить ухудшение теплоизоляции.
Рекомендуется проводить проверку плиты как минимум раз в год. При этом проверку должны выполнять только аккредитованные специалисты из организации, занимающейся поставкой газа, передает YakutiaMedia.
Теплоизоляция («тепловая изоляция») — элементы конструкции, уменьшающие процесс теплопередачи и выполняющие роль основного термического сопротивления в конструкции. Термин также может означать материалы для выполнения таких элементов или комплекс мероприятий по их устройству.
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