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Россиян призвали менять газовую плиту при появлении копоти

0:51
Недвижимость

Газовая плита требует замены примерно через 10-12 лет эксплуатации, утверждают эксперты.

Кухня с газовой плитой
Фото: commons.wikimedia.org by Н .Фасхутдинова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кухня с газовой плитой

Срочная замена плиты необходима в том случае, если в помещении появляется устойчивый запах газа, а цвет пламени становится желтым или оранжевым. Еще одним индикатором неисправности газового оборудования является появление копоти.

После 10-12 лет использования газовые краны могут начать подводить, а рассекатели горелок зачастую деформируются. Также может происходить ухудшение теплоизоляции.

Рекомендуется проводить проверку плиты как минимум раз в год. При этом проверку должны выполнять только аккредитованные специалисты из организации, занимающейся поставкой газа, передает YakutiaMedia.

Уточнения

Теплоизоляция («тепловая изоляция») — элементы конструкции, уменьшающие процесс теплопередачи и выполняющие роль основного термического сопротивления в конструкции. Термин также может означать материалы для выполнения таких элементов или комплекс мероприятий по их устройству.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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