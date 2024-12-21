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Как подобрать розетки и выключатели с актуальным дизайном

1:49
Недвижимость

Если вы занимаетесь ремонтом или обустраиваете новое жилье, вам рано или поздно придется решить, какие розетки и выключатели выбрать. Здесь важно учитывать не только внешний вид, но и функциональность.

Стильная спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная спальня

Современный тренд — избавление от излишка проводов, и продуманное размещение розеток и выключателей становится необходимостью для каждого члена семьи. На этапе планирования ремонта стоит внимательно обдумать, какие действия вы будете совершать в каждой зоне, какие электроприборы и устройства вам понадобятся, а также составить список необходимых бытовых приборов.

На сегодняшний день на рынке представлен широкий ассортимент умных розеток и выключателей. Эти устройства можно контролировать через мобильные приложения или голосовых помощников, что позволяет интегрировать их в систему "умного дома". Современные умные розетки дают возможность управлять электроприборами прямо со смартфона.

Если устанавливать выключатели для системы "умный дом", функциональные возможности увеличиваются, что создает совершенно новый уровень комфорта.

Также в следующем году наблюдается рост популярности акцентных сборных панелей из натуральных материалов с тактильным эффектом — таких как камень, дерево и стекло, передает РБК.

Эстетично оформленные элементы могут стать настоящими акцентами, подчеркивающими выбранный стиль интерьера. Розетки и выключатели должны гармонировать с общим дизайном помещения. Для классических интерьеров лучше подойдут модели с изысканным декором и текстурой, тогда как в минималистичных пространствах предпочтение стоит отдать более простым и современным решениям.

 

Уточнения

Умный дом — система автоматизации жилого или коммерческого здания.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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