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Россиянам раскрыли способ существенно сэкономить на покупке квартиры

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Недвижимость

Продавцы готовых квартир на фоне снижения интереса покупателей становятся более открытыми для переговоров о цене. Как можно сэкономить на приобретении жилья в настоящее время, объясняет ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

квартира
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
квартира

По словам эксперта, владельцы недвижимости сегодня охотно идут на значительные скидки, которые могут достигать 40-50%. Такая готовность к уменьшению цены объясняется различными личными обстоятельствами: необходимостью быстрой реализации имущества, трудностями с погашением ипотечных кредитов и проблемами при оформлении займов на более крупные суммы.

Инвесторы, располагающие "живыми" деньгами, активно ищут такие выгодные предложения. В большинстве случаев они предпочитают обходиться без заемных средств, вкладывая средства в квартиры в Москве и Санкт-Петербурге, передает URA. RU.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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