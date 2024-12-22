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Никаких излишеств! Правила выбора штор для минималистического дизайна

Недвижимость

Шторы в гостиной — это не просто аксессуар, а важный элемент дизайна, который задаёт атмосферу всему помещению. В минималистическом интерьере они играют ключевую роль, подчеркивая чистоту линий и общую гармонию пространства. 

Прозрачные льняные шторы
Фото: commons.wikimedia. org by Posh Living, LLC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Прозрачные льняные шторы

Материал для минималистичных штор должен быть лёгким. Лучше всего подойдут ткани вроде хлопка, льна или шёлка. Их простота и текстура создадут спокойную, уютную атмосферу и подчеркнут лаконичность интерьера.

Что касается цветовой палитры, минимализм не терпит излишеств. Отдайте предпочтение нейтральным оттенкам: белому, серому, бежевому или мягким пастельным тонам. Такие цвета помогут создать светлое, воздушное пространство без визуального шума. Важно отказаться от сложных узоров и броских принтов — лучше выбрать однотонные полотна.

Фактура также играет большую роль. В минимализме ценится простота и строгость линий, поэтому гладкие, ровные ткани станут идеальным вариантом. Однако, чтобы избежать излишней монотонности, можно добавить небольшие детали, например, аккуратные складки или геометрические узоры, которые добавят структуру и интерес к оформлению.

Форма штор должна быть максимально простой и понятной. Прямые линии и чёткий крой — это основа для минималистического стиля. Избегайте излишней драпировки, многослойности и декоративных элементов. Лучше всего подойдут прямые или римские шторы, которые обеспечат чистый и современный вид.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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