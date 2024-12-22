Пальцы на месте! Как безопасно забить гвоздь — простой лайфхак с расчёской

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Забивать гвозди может быть опасно, особенно если у вас нет опыта. Каждый, кто пытался сделать это, знает, как легко попасть молотком по пальцам и сильно травмироваться.

Фото: flickr.com by DeeAshley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гвозди

Но есть способ, который позволит вам безопасно забить гвоздь, не рискуя получить травму.

Для этого вам понадобится простая плоская расчёска. Возьмите гвоздь и зафиксируйте его между зубчиками расчёски. Это защитит ваши пальцы, и вам не нужно будет бояться ударить по руке.

Этот метод идеально подходит для тех, кто не хочет рисковать своими пальцами при работе с гвоздями и молотком. Он безопасен и прост в использовании, а главное — не требует особых навыков. С помощью этого лайфхака вы можете легко справляться с мелкими ремонтами.

Уточнения

Гвоздь — крепёжное изделие, метиз в виде стержня с металлической головкой и острым концом. По форме стержень может быть цилиндрическим, параллелепипедным, конусовидным или пирамидальным.



Молото́к — ударный ручной инструмент, применяемый для забивания гвоздей, разбивания предметов и других работ.



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