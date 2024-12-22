Как избавиться от мошек на кухне без химии — яблочный уксус спасёт вас

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мошки — это настоящая беда для любой кухни, особенно когда они начинают размножаться в банке с фруктами или овощами.

Фото: flickr.com by Charles & Hudson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кухня

Они маленькие, но весьма назойливые, и от них сложно избавиться, не используя химические средства, которые не всегда безопасны для здоровья. Однако есть простой и безопасный метод, который поможет вам справиться с мошками раз и навсегда.

Вам понадобится всего лишь яблочный уксус и несколько капель средства для мытья посуды. Просто разогрейте немного уксуса в небольшой посуде, добавьте каплю моющего средства и оставьте его в открытом доступе. Мошки не смогут устоять перед этим ароматом и прилетят, чтобы "попробовать" это средство. Таким образом, вы создаёте ловушку, в которую насекомые попадут и больше не смогут вылететь.

Преимущество этого метода в том, что он безопасен, эффективен и доступен каждому. Яблочный уксус привлекает мошек, а моющее средство помогает их уничтожить.

Уточнения

Мо́шки (лат. Simuliidae) — семейство двукрылых насекомых, самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.



Ку́хня — помещение для приготовления пищи.



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