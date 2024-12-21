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Как раз и навсегда побороть беспорядок с проводами с помощью туалетных втулок

1:12
Недвижимость

Каждый, кто сталкивался с кучей проводов на рабочем столе или в ящике, знает, как это раздражает. Зарядки, наушники, кабели — они всегда запутываются, мешая и занимая много места.

Ферритовое кольцо на кабеле для защиты от помех
Фото: Wikimedia Commons by Stwalkerster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ферритовое кольцо на кабеле для защиты от помех

Но существует простой и доступный способ навести порядок. Всё, что вам нужно, — это несколько втулок от туалетной бумаги.

Идея проста: возьмите втулки и нарежьте их на части, которые подойдут по длине для ваших проводов. Сверните каждый провод и аккуратно проденьте его через одну из втулок. Вставьте эти втулки в ящик или коробку, где обычно хранятся кабели. Этот метод идеально подходит для того, чтобы провода не перекручивались, не запутывались и всегда были под рукой.

Кроме того, этот лайфхак помогает вам экономить время, которое вы бы потратили на распутывание проводов. Каждому устройству теперь будет отведено своё место, и вы точно будете знать, где искать нужный кабель.

Больше не нужно тратить время на поиски того самого зарядного устройства. Это решение помогает упорядочить пространство и сделать вашу жизнь более организованной.

Уточнения

(ЗУ; разг зарядка, адаптер) — электронное устройство для заряда электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей энергией внешнего источника; как правило, — от сети переменного тока.

Провод — электротехническое изделие, служащее для соединения источника электрического тока с потребителем, компонентами электрической схемы.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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