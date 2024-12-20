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Утюг можно выбрасывать! Раскрыт способ погладить вещи с помощью душа

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Недвижимость

Утро перед важной встречей или вечер перед свиданием — не лучшее время для долгой глажки. Но что делать, если одежда помялась, а времени на утюг нет?

Глажка
Фото: 500px by Andrew Roberts, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Глажка

Этот простой лайфхак поможет разгладить вещи без лишних усилий. Всё, что вам нужно, — это горячий душ.

Повесьте мятые вещи на вешалки в ванной комнате и включите горячую воду. Закройте дверь, чтобы пар не выходил из помещения. Пока вы принимаете душ, пар будет постепенно разглаживать складки на одежде.

Материал намокнет незначительно, а под собственным весом ткань распрямится. Спустя несколько минут одежда будет выглядеть гораздо аккуратнее, и вам не придётся тратить время на глажку. Этот метод идеально подходит для деликатных тканей и ситуаций, когда вы спешите.

Уточнения

Утюг (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü «утюг») — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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