Пару минут и готово! Вот как заточить ножницы с помощью обычной фольги

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Со временем даже самые качественные ножницы теряют свою остроту. Вместо того чтобы бежать в мастерскую или покупать новые, воспользуйтесь простым лайфхаком с фольгой.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Ножницы

Этот метод эффективен, экономичен и занимает всего пару минут. Всё, что вам нужно, — это обычная кухонная фольга.

Возьмите лист фольги и сложите его несколько раз, чтобы получилась плотная полоска. Затем начните резать фольгу ножницами, делая ровные надрезы по всей длине.

Чем больше разрезов вы сделаете, тем острее станут лезвия. Фольга очищает и затачивает режущую кромку, восстанавливая былую остроту. После процедуры протрите ножницы влажной тканью, чтобы убрать остатки фольги. Теперь ваши ножницы снова готовы к работе!

Этот простой метод подходит для любых видов ножниц и позволяет быстро вернуть их к жизни без лишних затрат.

Уточнения

Но́жницы — инструмент для разрезания относительно тонких материалов. Ножницы состоят из двух лезвий, сходящихся под углом и соединённых пружиной или шарниром.



Ле́звие — острая заточенная грань клинка режущего, рубящего инструмента или оружия. То же, что режущая кромка. У мечей, ножей и кинжалов различают одно- полутора- и двухлезвийные клинки.



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