После использования этого средства пыль не будет оседать на мебели в вашей квартире

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ежедневная борьба с пылью может отнимать много времени и сил, особенно если вы стремитесь к идеальной чистоте.

Фото: Wikimedia Commons by Entheta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пипидастр

Но оказывается, есть способ, который поможет замедлить накопление пыли на поверхностях в вашем доме. Всё, что нужно, — это добавить немного кондиционера для белья или шампуня с антистатиком в воду для уборки. Благодаря этому пыль будет оседать гораздо медленнее.

Антистатик в составе кондиционера уменьшает статическое электричество на поверхностях, из-за которого пыль так быстро притягивается. Просто добавьте несколько капель средства в воду, смочите в ней ткань и протрите мебель, подоконники и другие поверхности.

Результат вас приятно удивит: пыль начнёт накапливаться гораздо медленнее, а уборку можно будет проводить реже. Этот метод особенно полезен для тех, кто страдает аллергией или не хочет тратить много времени на ежедневную уборку. Попробуйте, и ваш дом будет дольше оставаться чистым!

Уточнения

Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения. К пыли относят частицы диаметром более долей микрона и до максимального 0,1 мм.



Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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