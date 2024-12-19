На случай отключения света! Полезный лайфхак — как из телефона сделать светильник

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иногда жизнь подкидывает неожиданные ситуации, например, внезапное отключение света дома. Не у всех есть свечи или фонарики наготове, но почти у каждого всегда под рукой мобильный телефон.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Телефон

Используя этот простой лайфхак, вы сможете превратить обычный смартфон в настоящий светильник, который осветит комнату лучше, чем простой фонарик. Всё, что вам понадобится, — это пластиковая бутылка с водой и ваш телефон.

Чтобы создать светильник, включите фонарик на телефоне и поставьте на него пластиковую бутылку с водой. Свет от фонарика преломляется в воде и рассеивается во все стороны, создавая мягкое и равномерное освещение.

Такой импровизированный светильник будет достаточно ярким, чтобы осветить комнату или рабочий стол. Этот метод работает за счёт того, что вода внутри бутылки действует как линза, которая усиливает и распространяет свет.

Лайфхак идеален для кратковременных отключений электричества или ситуаций, когда вам нужно больше света, а обычного фонарика недостаточно.

Уточнения

Телефо́н — аппарат, имеющий трубку и сигнальное устройство для вызова, предназначенный для передачи речи с помощью электрических сигналов.



Свети́льник — общее название большой группы устройств, приборов применявшихся ранее и применяемых сейчас для освещения.



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