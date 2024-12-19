На случай отключения света! Полезный лайфхак — как из телефона сделать светильник

Иногда жизнь подкидывает неожиданные ситуации, например, внезапное отключение света дома. Не у всех есть свечи или фонарики наготове, но почти у каждого всегда под рукой мобильный телефон.
Используя этот простой лайфхак, вы сможете превратить обычный смартфон в настоящий светильник, который осветит комнату лучше, чем простой фонарик. Всё, что вам понадобится, — это пластиковая бутылка с водой и ваш телефон.
Чтобы создать светильник, включите фонарик на телефоне и поставьте на него пластиковую бутылку с водой. Свет от фонарика преломляется в воде и рассеивается во все стороны, создавая мягкое и равномерное освещение.
Такой импровизированный светильник будет достаточно ярким, чтобы осветить комнату или рабочий стол. Этот метод работает за счёт того, что вода внутри бутылки действует как линза, которая усиливает и распространяет свет.
Лайфхак идеален для кратковременных отключений электричества или ситуаций, когда вам нужно больше света, а обычного фонарика недостаточно.
Телефо́н — аппарат, имеющий трубку и сигнальное устройство для вызова, предназначенный для передачи речи с помощью электрических сигналов.
Свети́льник — общее название большой группы устройств, приборов применявшихся ранее и применяемых сейчас для освещения.
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