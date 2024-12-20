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Дом.РФ: семейная ипотека без ограничений — программа станет ещё доступнее

1:31
Недвижимость

Отмена ограничений по семейной ипотеке значительно повысит её популярность среди населения и предотвратит возникновение ажиотажа. Это крайне важно для обеспечения доступности льготных кредитов и предоставления возможности большему числу российских семей улучшить жилищные условия. Так заявили в "Дом.РФ" в разговоре с РИА Недвижимость.

семья на закате
Фото: Flickr by Eric Ward, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
семья на закате

Отмена лимитов по семейной ипотеке приведёт к значительному росту её популярности среди граждан и исключению спешки при покупке жилья. Это обеспечит доступность льготной ипотеки и позволит многим российским семьям улучшить свои жилищные условия.

Отмена ограничений по семейной ипотеке будет способствовать увеличению её привлекательности для населения и снижению спешки при покупке жилья. Это обеспечит доступность льготной ипотеки и предоставит возможность многим российским семьям улучшить свои жилищные условия.

Ранее в ходе прямого эфира, совмещённого с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин выразил недовольство ситуацией с лимитами на семейную ипотеку. Он потребовал от правительства обеспечить выделение достаточного объёма субсидий для программ льготного кредитования.

Министерство финансов Российской Федерации, в свою очередь, заявило о намерении внести изменения в программу семейной ипотеки, чтобы исключить механизм лимитов, как и было поручено президентом по итогам прямого эфира.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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