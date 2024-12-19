Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Нью-Йорке растёт число автомобилей-призраков
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Отец Яниса Тиммы обвинил Анну Седокову в смерти наследника
Илья Авербух раскрыл фаворита чемпионата России по фигурному катанию
Безопасная красная икра: как распознать опасные добавки на упаковке
Тайна Gmail-аккаунта: как защитить свои письма от чужих глаз
Редкие растения Хабаровского края: что изменилось в новой Красной книге?
Здоровое питание для отличников: что нужно есть для лучшей работы мозга
Британская The Guardian рассказала о последствиях работы модераторов Facebook** в Кении

Руки и ноги целы! Как безопасно собрать разбитое стекло в квартире

0:48
Недвижимость

Разбитое стекло на полу — настоящий кошмар для любого человека. Даже если вы собрали крупные осколки, коварные мелкие кусочки часто остаются незамеченными.

Разбитое стекло
Фото: commons.wikimedia.org by Jef Poskanzer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Разбитое стекло

Они могут стать причиной порезов или остаться в полу на долгие месяцы. Но есть простой и удивительно эффективный способ убрать их без риска для рук и ног — с помощью обычного мягкого хлеба!

Хлеб обладает пористой структурой, которая действует как губка. Он мягко прижимается к поверхности и захватывает даже мельчайшие осколки стекла, которые вы не видите невооружённым глазом.

Такой метод безопаснее, чем попытки собрать осколки руками или веником, ведь в этих случаях можно легко пораниться или оставить стекло лежать на полу.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

Стекло́ — вещество, один из самых древних материалов, обладающее разнообразием свойств, что делает его универсальным в практике человека. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кинолог назвал 3 лучших сторожевых породы собак
Домашние животные
Кинолог назвал 3 лучших сторожевых породы собак Аудио 
Напиток, который защитит печень в Новый год
Еда и рецепты
Напиток, который защитит печень в Новый год Аудио 
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Шоу-бизнес
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян Аудио 
Популярное
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Путин оценил ситуацию в Сирии, не исключая, что часть заберёт Израиль, а другую - Турция Любовь Степушова Гаубица М1989 Koksan. Мощный крупнокалиберный голос Северной Кореи Дмитрий Плотников Динозавры проели своё будущее  Игорь Буккер
Незваные гости с усами! Как сделать так, чтобы они никогда не переступили ваш порог?
Украсьте пространство за забором: лучшие кустарники для вашего участка
Кинолог назвал 3 лучших сторожевых породы собак
Кинолог назвал 3 лучших сторожевых породы собак
Последние материалы
В Нью-Йорке растёт число автомобилей-призраков
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Отец Яниса Тиммы обвинил Анну Седокову в смерти наследника
Илья Авербух раскрыл фаворита чемпионата России по фигурному катанию
Безопасная красная икра: как распознать опасные добавки на упаковке
Тайна Gmail-аккаунта: как защитить свои письма от чужих глаз
Редкие растения Хабаровского края: что изменилось в новой Красной книге?
Здоровое питание для отличников: что нужно есть для лучшей работы мозга
Британская The Guardian рассказала о последствиях работы модераторов Facebook** в Кении
Как не набрать лишний вес за праздничным столом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.