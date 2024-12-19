Руки и ноги целы! Как безопасно собрать разбитое стекло в квартире

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Разбитое стекло на полу — настоящий кошмар для любого человека. Даже если вы собрали крупные осколки, коварные мелкие кусочки часто остаются незамеченными.

Фото: commons.wikimedia.org by Jef Poskanzer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Разбитое стекло

Они могут стать причиной порезов или остаться в полу на долгие месяцы. Но есть простой и удивительно эффективный способ убрать их без риска для рук и ног — с помощью обычного мягкого хлеба!

Хлеб обладает пористой структурой, которая действует как губка. Он мягко прижимается к поверхности и захватывает даже мельчайшие осколки стекла, которые вы не видите невооружённым глазом.

Такой метод безопаснее, чем попытки собрать осколки руками или веником, ведь в этих случаях можно легко пораниться или оставить стекло лежать на полу.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.



Стекло́ — вещество, один из самых древних материалов, обладающее разнообразием свойств, что делает его универсальным в практике человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.