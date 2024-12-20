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Квартиры бизнес-класса в Москве становятся компактнее

1:31
Недвижимость

В ноябре 2024 года средняя площадь новых квартир и апартаментов бизнес-класса в Москве составляла 61,6 квадратных метров. Однако в декабре этот показатель снизился до 57,5 квадратных метров. Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов объясняет это изменением предпочтений покупателей.

Квартира
Фото: commons.wikimedia.org by Dukley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Квартира

По его словам, снижение площади связано с ростом популярности семейной ипотеки и востребованностью рассрочек среди покупателей с высоким уровнем дохода. Они стремятся оформить льготный кредит, опасаясь ужесточения условий программы в 2025 году, пишет Газета.Ru.

Генеральный директор компании "Ривер Парк" Лариса Швецова добавляет, что ещё одной причиной уменьшения средней площади стало увеличение спроса на двух- и трёхкомнатные квартиры. С января по ноябрь 2024 года средняя площадь таких квартир бизнес-класса выросла с 53,9 до 55,3 квадратных метров.

В результате сокращения средней площади экспозиции квартир и апартаментов бизнес-класса, девелоперы планируют отреагировать на покупательскую активность выводом новых корпусов с более просторными вариантами и сократить количество малогабаритных квартир.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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