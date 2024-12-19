Праздничный VIP-пакет! В Москве продают новогоднюю ёлку за 250 тысяч рублей

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Жителям Москвы предлагают приобрести полностью украшенную новогоднюю ёлку за 250 тысяч рублей. Объявление появилось на популярной площадке "Авито", пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня" .

Фото: commons.wikimedia.org by Bright estrellas, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ "Новогодняя ёлка."

Высота дерева составляет 2,7 метра, а 80% из примерно 250 игрушек на ней выполнены из стекла. В стоимость включены не только игрушки, но и различные украшения: 100-метровая гирлянда "роса", 32 гирлянды "свечки", 20-метровые бусы и муляжи подарков для декора под ёлкой.

Кроме того, продавец гарантирует доставку и установку ёлки на месте, а также позволит клиенту выбрать цветовую палитру для украшений.

Такой новогодний "комплект" — для тех, кто предпочитает сразу получить праздничное дерево "под ключ" без лишних хлопот.

Уточнения

Рождественская ёлка — традиционный атрибут празднования Рождества во многих странах мира. Возник в раннее Новое время в германской городской традиции, а с XIX века получил популярность во многих других странах, в том числе в России.



Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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