Комфортный мини-кабинет в квартире: лайфхаки по обустройству

3:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Работа из дома становится все более популярной. Чтобы не страдать от болей в спине и перенапряжения глаз, важно организовать комфортное и функциональное рабочее место.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ноутбук

Вот 10 советов, которые помогут создать идеальный мини-кабинет даже в небольшой квартире.

Где работать

Даже в небольшой квартире можно найти место для рабочего уголка:

Кухня: расположите стол подальше от плиты и раковины, используйте удобный стул.

расположите стол подальше от плиты и раковины, используйте удобный стул. Гостиная: создайте зону работы с помощью перегородки или стеллажа.

создайте зону работы с помощью перегородки или стеллажа. Спальня: отгородите рабочую зону занавеской или ширмой.

отгородите рабочую зону занавеской или ширмой. Балкон или лоджия: утеплите пространство, и у вас получится кабинет с прекрасным видом.

утеплите пространство, и у вас получится кабинет с прекрасным видом. Кладовая: компактное, но уединенное решение, хотя минусом станет отсутствие естественного света.

Выбор стола

Чтобы избежать дискомфорта, выбирайте стол с учетом следующих правил:

Размер: стол должен быть достаточно большим для размещения компьютера, мыши и аксессуаров. Оптимальные размеры — 120×80 см или 120×60 см.

стол должен быть достаточно большим для размещения компьютера, мыши и аксессуаров. Оптимальные размеры — 120×80 см или 120×60 см. Высота: стол должен соответствовать росту, чтобы локти были согнуты под углом 90 градусов.

стол должен соответствовать росту, чтобы локти были согнуты под углом 90 градусов. Компактные варианты: угловые или откидные столы помогут сэкономить место.

Удобное кресло

Правильное кресло — залог здоровья спины и ног:

Спинка должна быть с регулируемым наклоном.

Обивка из дышащих и устойчивых к износу материалов.

Регулировка высоты позволит подобрать удобное положение для ног.

Если ноги не достают до пола, используйте подставку.

Освещение

Рабочее место должно быть хорошо освещено:

Естественный свет: располагайте стол ближе к окну, чтобы свет падал сбоку.

располагайте стол ближе к окну, чтобы свет падал сбоку. Искусственное освещение: используйте настольную лампу с нейтральным или холодным светом (4000–5000K).

Оборудование

Необходимый набор зависит от задач:

Подставка для ноутбука: экран будет на уровне глаз.

Выносная клавиатура и мышь для удобства работы.

Внешний монитор для тех, кто работает с графикой или текстами.

Качественный Wi-Fi-роутер для стабильного соединения.

Организация хранения

Системы хранения помогут поддерживать порядок:

Ящики стола, настенные полки, стеллажи и органайзеры.

Используйте коробки для мелочей и подпишите их для удобства.

Уборка проводов

Стол с отверстиями для проводов.

Специальные короба и зажимы.

Подпишите концы проводов, чтобы быстрее находить нужный.

Комфортная атмосфера

Температура: поддерживайте комфортный уровень с помощью кондиционера или обогревателя.

поддерживайте комфортный уровень с помощью кондиционера или обогревателя. Влажность: оптимальные показатели — 30–60%. Используйте увлажнители или осушители воздуха.

оптимальные показатели — 30–60%. Используйте увлажнители или осушители воздуха. Шум: при необходимости используйте наушники с шумоподавлением.

Декор и личные вещи

Украсьте рабочее место для уюта:

Зеленые растения улучшают качество воздуха.

Фотографии и постеры мотивируют и поднимают настроение.

Красивые органайзеры создают порядок и стиль.

Продуктивность

Чтобы работа из дома была комфортной:

Составьте график работы и отдыха.

Делайте перерывы каждые 1–1,5 часа: разминка, чашка чая или взгляд в окно помогают восстановиться.

Следите за порядком на рабочем столе.

Уточнения

Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.



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