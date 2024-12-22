Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Комфортный мини-кабинет в квартире: лайфхаки по обустройству
Константин Хабенский впервые представил публике 16-летнего сына Ивана
Три способа расширить пространство в однокомнатной квартире
Почему ваша кошка не любит поездки и как с этим бороться
Катар угрожает остановить поставки газа в ЕС из-за штрафов
Как собаки без часов определяют время
Три пальмы, которые идеально подходят для квартиры
Лера Кудрявцева публично унизила Сергея Лазарева на съёмках популярного шоу
Юрий Лоза сравнил ремиксы советских фильмов с тухлой селёдкой

Враги в постели: как выявить и вывести постельных клещей

3:27
Недвижимость

Постельные клещи — микроскопические паразиты, обитающие в домашней пыли. Они прячутся в постельных принадлежностях, матрасах, подушках, коврах и мебельной обивке. Несмотря на крошечные размеры (0,1-0,3 мм), клещи могут причинить значительный вред человеку, особенно если он склонен к аллергии.

Растение в спальной комнате
Фото: Unsplash by Mark Solarski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растение в спальной комнате

Опасность постельных клещей

Клещи не кусают человека, но продукты их жизнедеятельности вызывают:

  • Чихание, кашель, риниты.
  • Кожные высыпания и раздражение.
  • Обострение аллергии и бронхиальной астмы.

Признаки присутствия клещей в доме

  • Красные пятна и сыпь на коже.
  • Беспричинное чихание и насморк.
  • Сухой кашель.
  • Повышенная утомляемость и нервозность.

Если вы заметили подобные симптомы, обратитесь к врачу-аллергологу.

Где обитают клещи

Наибольшая концентрация клещей наблюдается в местах скопления пыли и органических остатков. Они предпочитают:

  • Матрасы, подушки, одеяла.
  • Ковры, паласы и мебельную обивку.
  • Мягкие игрушки.
  • Полки с книгами.
  • Шерстяные изделия и старые текстильные вещи.

Клещи размножаются особенно активно при высокой влажности и температуре воздуха выше 22 °C.

Как избавиться от постельных клещей

Эффективная борьба с паразитами включает три метода: механический, химический и естественный.

Механический метод

  • Проведите генеральную уборку: уберите пыль под мебелью, почистите ковры, шторы, книги и мягкую мебель.
  • Замените подушки и одеяла на модели с антиаллергенными наполнителями.
  • Постирайте постельное белье при температуре не ниже 60 °C.
  • Используйте пылесос с аквафильтром или HEPA-фильтром, который задерживает мельчайшие частицы.

Химический метод

Используйте специализированные средства, например:

  • Аэрозоль для обработки матрасов и текстиля.
  • Концентрат для дезинфекции помещений.
  • Спрей для мебели и штор.
  • Средство, устраняющее продукты жизнедеятельности клещей.

Важно! Химические препараты применяйте строго по инструкции.

Естественные методы

  • Регулярно проветривайте комнаты, поддерживая температуру ниже 22 °C.
  • Проводите влажную уборку с добавлением нашатырного спирта или хозяйственного мыла.
  • Используйте травы с сильным запахом (полынь, пижма, багульник) в труднодоступных местах.

Профилактика появления клещей

  • Регулярно стирайте мягкие игрушки и чехлы декоративных подушек.
  • Замените шерстяные ковры и перьевые подушки на гипоаллергенные аналоги.
  • Меняйте постельное белье минимум раз в неделю.
  • Чистите матрасы и мебель специальными средствами.
  • Умеренно используйте увлажнители воздуха — клещи любят влажность.

Постельные клещи обитают даже в самых чистых домах, но их популяцию можно контролировать. Регулярная уборка, проветривание и использование современных средств помогут поддерживать дом в чистоте и защитить вашу семью от аллергии и дискомфорта.

Уточнения

Дезинсе́кция (фр. dés-, означающая уничтожение, удаление + лат. insectum - насекомое) — один из видов обеззараживания, представляющий собой уничтожение артроподов (насекомых и клещей), способных переносить трансмиссивные инфекции, вредить запасам продовольствия и растениям, с помощью специальных химических средств, физических средств (путём воздействия горячей воды или пара, электроразрядные, механические) или с помощью биологических средств.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой Аудио 
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
Военные новости
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине Аудио 
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Наука и техника
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
БРСД Pukguksong-2. Полярная звезда из КНДР подсветит армии Украины Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Последние материалы
Три пальмы, которые идеально подходят для квартиры
Как собаки без часов определяют время
Лера Кудрявцева публично унизила Сергея Лазарева на съёмках популярного шоу
Юрий Лоза сравнил ремиксы советских фильмов с тухлой селёдкой
Мощная грудь и крепкое тело в любом возрасте гарантированы. Упражнение для силачей
Самообучение человеческого мозга становится все ближе
Оставить седину или покрасить? Секреты ухода за волосами без пигмента
Учёные назвали пять полезных продуктов для сердца
Блейк Лайвли прокомментировала иск о домогательствах
Мать и сестра Агаты Муцениеце приехали в Россию: по какому поводу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.