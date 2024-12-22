Враги в постели: как выявить и вывести постельных клещей

Постельные клещи — микроскопические паразиты, обитающие в домашней пыли. Они прячутся в постельных принадлежностях, матрасах, подушках, коврах и мебельной обивке. Несмотря на крошечные размеры (0,1-0,3 мм), клещи могут причинить значительный вред человеку, особенно если он склонен к аллергии.
Клещи не кусают человека, но продукты их жизнедеятельности вызывают:
Признаки присутствия клещей в доме
Если вы заметили подобные симптомы, обратитесь к врачу-аллергологу.
Наибольшая концентрация клещей наблюдается в местах скопления пыли и органических остатков. Они предпочитают:
Клещи размножаются особенно активно при высокой влажности и температуре воздуха выше 22 °C.
Эффективная борьба с паразитами включает три метода: механический, химический и естественный.
Используйте специализированные средства, например:
Важно! Химические препараты применяйте строго по инструкции.
Постельные клещи обитают даже в самых чистых домах, но их популяцию можно контролировать. Регулярная уборка, проветривание и использование современных средств помогут поддерживать дом в чистоте и защитить вашу семью от аллергии и дискомфорта.
Дезинсе́кция (фр. dés-, означающая уничтожение, удаление + лат. insectum - насекомое) — один из видов обеззараживания, представляющий собой уничтожение артроподов (насекомых и клещей), способных переносить трансмиссивные инфекции, вредить запасам продовольствия и растениям, с помощью специальных химических средств, физических средств (путём воздействия горячей воды или пара, электроразрядные, механические) или с помощью биологических средств.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.