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Окна на первом этаже: 10 лучших способов сохранить приватность

4:09
Недвижимость

Первый этаж имеет свои преимущества: вы не зависите от лифта, а стоимость квадратного метра обычно ниже. Однако одним из главных недостатков такого жилья остаётся видимость происходящего внутри.

Окна многоквартирного дома в городе
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Окна многоквартирного дома в городе

В этой статье мы собрали 10 лучших решений, которые помогут сохранить приватность и комфорт.

Специальный стеклопакет

Современные стеклопакеты с различными функциями способны защитить от любопытных взглядов:

  • Зеркальный стеклопакет: отражает всё, что находится снаружи, обеспечивая полный обзор изнутри. Минус — ночью, при включённом свете, приватность теряется.
  • Матовый стеклопакет: пропускает рассеянный свет, но не позволяет видеть улицу. Подходит для частных домов или помещений с низкой потребностью в обзоре.
  • Смарт-стекло: с переменной прозрачностью переключается между прозрачным и матовым режимами по нажатию кнопки. Преимущества — стильный вид и возможность выбора. Минусы — высокая цена и ограниченный срок службы.

Плёнки для окон

Бюджетная альтернатива новым стеклопакетам:

  • Зеркальная плёнка: отражает дневной свет и защищает от солнца, но при вечернем освещении приватность теряется.
  • Матовая плёнка: скрывает происходящее внутри круглосуточно, но ограничивает обзор. Частичное наклеивание (например, на нижнюю часть окна) позволяет сохранить светопропускание

Витражи и витражные плёнки

Настоящий витраж украшает интерьер и обеспечивает конфиденциальность. Бюджетным вариантом является витражная плёнка, которая легко клеится и снимается.

Жалюзи

Удобный и практичный вариант, подходящий для любого интерьера. Популярные виды:

  • Пластиковые жалюзи: влагостойкие, простые в уходе.
  • Тканевые жалюзи: уютный вариант, доступный в разных цветах и фактурах.
  • Деревянные и бамбуковые жалюзи: подойдут для этнических и классических интерьеров.
  • Алюминиевые жалюзи: долговечны, но могут создавать шум.

Шторы-плиссе

Эти шторы занимают минимум места и могут открываться как снизу вверх, так и сверху вниз. Это позволяет закрыть нижнюю часть окна, сохраняя освещение.

Шторы «кафе»

Короткие шторы, закреплённые на середине окна, скрывают нижнюю часть от взглядов, оставляя помещение светлым и уютным.

Классические шторы

Разнообразие вариантов позволяет выбрать подходящий стиль:

  • Рулонные шторы: компактны и легко регулируются.
  • Римские шторы: собираются в складки и занимают мало места.
  • Тюль: защищает от взглядов днём, но требует дополнения плотными шторами для приватности вечером.
  • Французские шторы: украсят классический интерьер.

Ставни

  • Глухие ставни: обеспечивают максимальную защиту и приватность.
  • Половинчатые ставни: закрывают только нижнюю часть окна, сохраняя свет.

Рольставни

Металлические рольставни не только защищают от взглядов, но и обеспечивают безопасность. Они легко поднимаются и опускаются, не мешая обзору.

Зелёные ограждения

Для частных домов и первых этажей многоквартирных домов можно использовать растения:

  • Туи, кипарисы или сирень создадут живую зелёную стену.
  • Компактные кустарники можно высадить в клумбах под окнами.

Что с безопасностью

Жителям первого этажа важно не только сохранить приватность, но и обезопасить жильё:

  • Решётки: современные варианты могут быть стильными и декоративными.
  • Рольставни: защищают окна и позволяют сохранять их функциональность.
  • Сигнализация на окна: дополнительная мера для защиты.

Первый этаж может стать комфортным и безопасным местом для жизни, если подойти к оформлению окон с умом. Выбирайте варианты, которые подойдут вашему интерьеру и бюджету.

Уточнения

Стеклопаке́т - светопрозрачная конструкция строительного назначения из двух и более стёкол, скреплённых (склеенных) между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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