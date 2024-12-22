Окна на первом этаже: 10 лучших способов сохранить приватность

4:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Первый этаж имеет свои преимущества: вы не зависите от лифта, а стоимость квадратного метра обычно ниже. Однако одним из главных недостатков такого жилья остаётся видимость происходящего внутри.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Окна многоквартирного дома в городе

В этой статье мы собрали 10 лучших решений, которые помогут сохранить приватность и комфорт.

Специальный стеклопакет

Современные стеклопакеты с различными функциями способны защитить от любопытных взглядов:

Зеркальный стеклопакет : отражает всё, что находится снаружи, обеспечивая полный обзор изнутри. Минус — ночью, при включённом свете, приватность теряется.

: отражает всё, что находится снаружи, обеспечивая полный обзор изнутри. Минус — ночью, при включённом свете, приватность теряется. Матовый стеклопакет : пропускает рассеянный свет, но не позволяет видеть улицу. Подходит для частных домов или помещений с низкой потребностью в обзоре.

: пропускает рассеянный свет, но не позволяет видеть улицу. Подходит для частных домов или помещений с низкой потребностью в обзоре. Смарт-стекло: с переменной прозрачностью переключается между прозрачным и матовым режимами по нажатию кнопки. Преимущества — стильный вид и возможность выбора. Минусы — высокая цена и ограниченный срок службы.

Плёнки для окон

Бюджетная альтернатива новым стеклопакетам:

Зеркальная плёнка : отражает дневной свет и защищает от солнца, но при вечернем освещении приватность теряется.

: отражает дневной свет и защищает от солнца, но при вечернем освещении приватность теряется. Матовая плёнка: скрывает происходящее внутри круглосуточно, но ограничивает обзор. Частичное наклеивание (например, на нижнюю часть окна) позволяет сохранить светопропускание

Витражи и витражные плёнки

Настоящий витраж украшает интерьер и обеспечивает конфиденциальность. Бюджетным вариантом является витражная плёнка, которая легко клеится и снимается.

Жалюзи

Удобный и практичный вариант, подходящий для любого интерьера. Популярные виды:

Пластиковые жалюзи : влагостойкие, простые в уходе.

: влагостойкие, простые в уходе. Тканевые жалюзи : уютный вариант, доступный в разных цветах и фактурах.

: уютный вариант, доступный в разных цветах и фактурах. Деревянные и бамбуковые жалюзи : подойдут для этнических и классических интерьеров.

: подойдут для этнических и классических интерьеров. Алюминиевые жалюзи: долговечны, но могут создавать шум.

Шторы-плиссе

Эти шторы занимают минимум места и могут открываться как снизу вверх, так и сверху вниз. Это позволяет закрыть нижнюю часть окна, сохраняя освещение.

Шторы «кафе»

Короткие шторы, закреплённые на середине окна, скрывают нижнюю часть от взглядов, оставляя помещение светлым и уютным.

Классические шторы

Разнообразие вариантов позволяет выбрать подходящий стиль:

Рулонные шторы : компактны и легко регулируются.

: компактны и легко регулируются. Римские шторы : собираются в складки и занимают мало места.

: собираются в складки и занимают мало места. Тюль: защищает от взглядов днём, но требует дополнения плотными шторами для приватности вечером.

защищает от взглядов днём, но требует дополнения плотными шторами для приватности вечером. Французские шторы: украсят классический интерьер.

Ставни

Глухие ставни : обеспечивают максимальную защиту и приватность.

: обеспечивают максимальную защиту и приватность. Половинчатые ставни: закрывают только нижнюю часть окна, сохраняя свет.

Рольставни

Металлические рольставни не только защищают от взглядов, но и обеспечивают безопасность. Они легко поднимаются и опускаются, не мешая обзору.

Зелёные ограждения

Для частных домов и первых этажей многоквартирных домов можно использовать растения:

Туи, кипарисы или сирень создадут живую зелёную стену.

Компактные кустарники можно высадить в клумбах под окнами.

Что с безопасностью

Жителям первого этажа важно не только сохранить приватность, но и обезопасить жильё:

Решётки: современные варианты могут быть стильными и декоративными.

современные варианты могут быть стильными и декоративными. Рольставни: защищают окна и позволяют сохранять их функциональность.

защищают окна и позволяют сохранять их функциональность. Сигнализация на окна: дополнительная мера для защиты.

Первый этаж может стать комфортным и безопасным местом для жизни, если подойти к оформлению окон с умом. Выбирайте варианты, которые подойдут вашему интерьеру и бюджету.

Уточнения

Стеклопаке́т - светопрозрачная конструкция строительного назначения из двух и более стёкол, скреплённых (склеенных) между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков.



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