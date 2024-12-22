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Безопасный и практичный ламинат: как выбрать покрытие для детской

4:25
Недвижимость

Выбор ламината для детской комнаты — важное решение, которое требует учёта множества факторов. К напольному покрытию предъявляются особые требования: оно должно быть экологичным, прочным, безопасным и соответствовать интерьеру.

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Фото: Wikimedia Commons by Henry Burrows is licensed under Public domain
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Рассмотрим преимущества, недостатки и рекомендации, которые помогут сделать правильный выбор.

Преимущества ламината

Ламинат идеально подходит для детской комнаты благодаря следующим качествам:

Доступная стоимость

По сравнению с другими покрытиями аналогичных характеристик, ламинат значительно дешевле, что позволяет сэкономить на ремонте или вложить деньги в качественную мебель.

Широкий ассортимент

Верхний слой ламината может имитировать любую текстуру и цвет. Это открывает множество вариантов для оформления комнаты, подходящих под любой стиль.

Устойчивость к истиранию

При выборе качественных панелей подходящего класса ламинат выдерживает значительные нагрузки.

Простота ухода

Для поддержания чистоты достаточно протереть пол влажной тряпкой. Ламинат не требует циклёвки или окраски.

Лёгкость укладки

Панели соединяются замковым способом, что позволяет уложить покрытие самостоятельно без сложной подготовки основания.

Недостатки ламината

Несмотря на множество преимуществ, ламинат имеет и свои минусы:

  • Чувствительность к влаге: если вода долго остаётся на поверхности, она может проникнуть в швы, вызвав их деформацию.
  • Повреждения от тяжёлых предметов: при падении чего-либо тяжёлого на покрытии могут остаться вмятины или царапины.

Как выбрать дизайн и цвет

Размер комнаты

  • Маленькие помещения: используйте светлые тона, чтобы зрительно увеличить пространство. Избегайте крупных узоров и широких панелей.
  • Большие комнаты: ограничений по цвету практически нет. Можно выбирать как светлые, так и тёмные оттенки, ориентируясь на общий стиль.

Освещённость

  • Северные и тёмные комнаты: выбирайте светлый ламинат с фактурой натурального дерева.
  • Южные и светлые комнаты: подойдут покрытия холодных тонов, например серого или голубоватого оттенка.

Интерьер

  • Классический стиль: выбирайте ламинат с имитацией натурального дерева (матовый или глянцевый).
  • Современный дизайн: допустимы однотонные покрытия или яркие оттенки.

Класс ламината: что выбрать

  • 31 класс: бюджетное решение, подходит для временного использования (служит до 10 лет).
  • 32 класс: оптимальное сочетание цены и качества, срок службы до 15 лет.
  • 33 класс: выдерживает повышенные нагрузки, идеален для комнат с высокой проходимостью (срок службы около 20 лет).
  • 34 класс: самый прочный и долговечный (до 40 лет), но дорогой и с ограниченным выбором дизайнов.

Экологичность: выбираем безопасный ламинат

Уровень эмиссии формальдегида (E):

  • Е1: безопасный для жилых помещений.
  • Е0: самый экологичный, практически не выделяет вредных веществ.

Влагостойкость и толщина

  • Стандартный ламинат: не подходит для помещений с высокой влажностью.
  • Влагостойкий ламинат: выдерживает воздействие воды до 3 часов, идеален для детской.

Рекомендуемая толщина

  • 7–8 мм — оптимальный выбор.
  • Более толстые панели (9 мм и выше) обеспечивают лучшую звукоизоляцию и устойчивость.

Подложка: зачем она нужна

Подложка под ламинат компенсирует неровности основания и защищает покрытие.

  • Пробковая подложка: обеспечивает звукоизоляцию.
  • Для тёплых полов: используйте специальные термостойкие материалы.

Противоскользящие свойства

Для безопасности детей выбирайте панели с текстурированной поверхностью или матовым покрытием, чтобы избежать скольжения.

Выбор ламината для детской — это не только вопрос эстетики, но и заботы о здоровье и безопасности ребёнка. Отдавайте предпочтение панелям высокого класса с минимальной эмиссией, чтобы создать комфортное и надёжное пространство.

Уточнения

Ламинированное напольное покрытие или кратко ламинат (от англ. Laminate - "ламинат" от лат. lamina - "пластинка") — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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