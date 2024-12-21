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Проводка в квартире: как выполнить штробление правильно

4:09
Недвижимость

Капитальный ремонт или прокладка проводки в новостройке неизбежно ставят перед владельцем вопрос: как правильно выполнить штробление стен?

ремонт
Фото: mos.ru is licensed under public domain
ремонт

Это важный этап, требующий знаний норм и использования подходящего инструмента. Разберёмся, как справиться с задачей собственными силами.

Нормы и правила штробления

Перед началом работы важно составить подробный план:

Укажите места расположения розеток, выключателей и точек подключения бытовой техники.

На чертеже отметьте маршруты проводки, строго соблюдая СНиП 3.05.06-85:

  • Штробы должны быть вертикальными или горизонтальными (исключение — наклонные стены, например, мансарда).
  • Максимальная ширина штробы — 30 мм, глубина — 26 мм.
  • Расстояние до газовой трубы — не менее 50 см, до окон и дверей — 10 см.

Штробление несущих стен запрещено. Это может повредить арматуру, что снизит прочность конструкции здания. Альтернативой может быть нанесение штукатурки или использование кабель-каналов.

Подготовка к штроблению

  • Определите старую проводку: используйте тестеры или индикаторы. Старые кабели необходимо обесточить.
  • Разметьте стены: на стенах обозначьте будущие штробы.
  • Защитите помещение: завесьте дверные проёмы влажной тканью, чтобы ограничить распространение пыли.

Способы штробления

Молоток и зубило

Самый экономичный, но трудоёмкий способ. Подходит для мягких материалов (газобетон, пенобетон).

Как выполнять

  • Наметьте края штробы, прикладывая зубило и ударяя молотком.
  • Выбейте канавку, углубляясь по мере необходимости.

Минусы

  • Неровные края.
  • Длительный процесс.

Перфоратор или ударная дрель

Перфоратор позволяет быстро создать штробы даже в бетоне.

Как выполнять

  • Проделайте отверстия вдоль трассы с интервалом 1-1,5 см.
  • Замените бур на лопатку и выбейте материал под углом.

Для дрели используйте сверло с победитовой насадкой, а промежутки между отверстиями выбивайте молотком и зубилом.

Болгарка

Позволяет создать ровные края штробы, но производит много пыли.

Как выполнять

  • Прорежьте две параллельные линии алмазным диском.
  • Удалите материал из канавки перфоратором или молотком.

Совет: используйте строительный пылесос или увлажняйте стены до начала работы.

Штроборез

Профессиональный инструмент, обеспечивающий точность и минимальную запылённость. Оснащён двумя алмазными дисками и пылеотводом.

Как выполнять

  • Установите ширину и глубину штробы.
  • После резки удалите остатки материала перфоратором.

Штробы под розетки

  • Сверлом диаметром 8 мм сделайте отверстие в центре.
  • Высверлите контур будущей розетки.
  • Используйте насадку-коронку для дрели, чтобы оформить нишу.

Особенности работы с разными материалами

  • Газобетон и пенобетон: мягкие материалы, легко поддаются обработке любым инструментом.
  • Дерево: скрытая проводка запрещена, кабели укладываются в кабель-каналы.
  • Гипсокартон: провода укладывают за листами, отверстия под розетки делают коронкой.
  • Кирпич и бетон: для кирпича подойдут ручные инструменты, для бетона — перфоратор или штроборез.

Как заделать штробы

  • Очистите канавки от пыли.
  • Обработайте грунтовкой и смочите стены для снижения усадки.
  • Уложите кабели согласно схеме.
  • Заполните штробы гипсовой штукатуркой.
  • При необходимости используйте армирующую сетку.

Штробление стен — пыльный и трудоёмкий процесс, требующий подготовки и соблюдения норм. Если сомневаетесь в своих силах, лучше доверить эту задачу специалистам.

Уточнения

Штраба́ (широко распространён также вариант штроба́) — искусственно созданная инструментом канавка в существующей конструкции из бетона, кирпича или штукатурном слое для прокладки, проводки коммуникаций (электропроводка, трубопроводы), которую обычно впоследствии предполагается заделать.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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