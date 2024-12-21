Проводка в квартире: как выполнить штробление правильно

4:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Капитальный ремонт или прокладка проводки в новостройке неизбежно ставят перед владельцем вопрос: как правильно выполнить штробление стен?

Фото: mos.ru is licensed under public domain ремонт

Это важный этап, требующий знаний норм и использования подходящего инструмента. Разберёмся, как справиться с задачей собственными силами.

Нормы и правила штробления

Перед началом работы важно составить подробный план:

Укажите места расположения розеток, выключателей и точек подключения бытовой техники.

На чертеже отметьте маршруты проводки, строго соблюдая СНиП 3.05.06-85:

Штробы должны быть вертикальными или горизонтальными (исключение — наклонные стены, например, мансарда).

Максимальная ширина штробы — 30 мм, глубина — 26 мм.

Расстояние до газовой трубы — не менее 50 см, до окон и дверей — 10 см.

Штробление несущих стен запрещено. Это может повредить арматуру, что снизит прочность конструкции здания. Альтернативой может быть нанесение штукатурки или использование кабель-каналов.

Подготовка к штроблению

Определите старую проводку : используйте тестеры или индикаторы. Старые кабели необходимо обесточить.

: используйте тестеры или индикаторы. Старые кабели необходимо обесточить. Разметьте стены : на стенах обозначьте будущие штробы.

: на стенах обозначьте будущие штробы. Защитите помещение: завесьте дверные проёмы влажной тканью, чтобы ограничить распространение пыли.

Способы штробления

Молоток и зубило

Самый экономичный, но трудоёмкий способ. Подходит для мягких материалов (газобетон, пенобетон).

Как выполнять

Наметьте края штробы, прикладывая зубило и ударяя молотком.

Выбейте канавку, углубляясь по мере необходимости.

Минусы

Неровные края.

Длительный процесс.

Перфоратор или ударная дрель

Перфоратор позволяет быстро создать штробы даже в бетоне.

Как выполнять

Проделайте отверстия вдоль трассы с интервалом 1-1,5 см.

Замените бур на лопатку и выбейте материал под углом.

Для дрели используйте сверло с победитовой насадкой, а промежутки между отверстиями выбивайте молотком и зубилом.

Болгарка

Позволяет создать ровные края штробы, но производит много пыли.

Как выполнять

Прорежьте две параллельные линии алмазным диском.

Удалите материал из канавки перфоратором или молотком.

Совет: используйте строительный пылесос или увлажняйте стены до начала работы.

Штроборез

Профессиональный инструмент, обеспечивающий точность и минимальную запылённость. Оснащён двумя алмазными дисками и пылеотводом.

Как выполнять

Установите ширину и глубину штробы.

После резки удалите остатки материала перфоратором.

Штробы под розетки

Сверлом диаметром 8 мм сделайте отверстие в центре.

Высверлите контур будущей розетки.

Используйте насадку-коронку для дрели, чтобы оформить нишу.

Особенности работы с разными материалами

Газобетон и пенобетон : мягкие материалы, легко поддаются обработке любым инструментом.

: мягкие материалы, легко поддаются обработке любым инструментом. Дерево: скрытая проводка запрещена, кабели укладываются в кабель-каналы.

скрытая проводка запрещена, кабели укладываются в кабель-каналы. Гипсокартон: провода укладывают за листами, отверстия под розетки делают коронкой.

провода укладывают за листами, отверстия под розетки делают коронкой. Кирпич и бетон: для кирпича подойдут ручные инструменты, для бетона — перфоратор или штроборез.

Как заделать штробы

Очистите канавки от пыли.

Обработайте грунтовкой и смочите стены для снижения усадки.

Уложите кабели согласно схеме.

Заполните штробы гипсовой штукатуркой.

При необходимости используйте армирующую сетку.

Штробление стен — пыльный и трудоёмкий процесс, требующий подготовки и соблюдения норм. Если сомневаетесь в своих силах, лучше доверить эту задачу специалистам.

Уточнения

Штраба́ (широко распространён также вариант штроба́) — искусственно созданная инструментом канавка в существующей конструкции из бетона, кирпича или штукатурном слое для прокладки, проводки коммуникаций (электропроводка, трубопроводы), которую обычно впоследствии предполагается заделать.



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