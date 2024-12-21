Проводка в квартире: как выполнить штробление правильно

Капитальный ремонт или прокладка проводки в новостройке неизбежно ставят перед владельцем вопрос: как правильно выполнить штробление стен?
Это важный этап, требующий знаний норм и использования подходящего инструмента. Разберёмся, как справиться с задачей собственными силами.
Перед началом работы важно составить подробный план:
Укажите места расположения розеток, выключателей и точек подключения бытовой техники.
На чертеже отметьте маршруты проводки, строго соблюдая СНиП 3.05.06-85:
Штробление несущих стен запрещено. Это может повредить арматуру, что снизит прочность конструкции здания. Альтернативой может быть нанесение штукатурки или использование кабель-каналов.
Самый экономичный, но трудоёмкий способ. Подходит для мягких материалов (газобетон, пенобетон).
Как выполнять
Минусы
Перфоратор позволяет быстро создать штробы даже в бетоне.
Как выполнять
Для дрели используйте сверло с победитовой насадкой, а промежутки между отверстиями выбивайте молотком и зубилом.
Позволяет создать ровные края штробы, но производит много пыли.
Как выполнять
Совет: используйте строительный пылесос или увлажняйте стены до начала работы.
Профессиональный инструмент, обеспечивающий точность и минимальную запылённость. Оснащён двумя алмазными дисками и пылеотводом.
Как выполнять
Штробление стен — пыльный и трудоёмкий процесс, требующий подготовки и соблюдения норм. Если сомневаетесь в своих силах, лучше доверить эту задачу специалистам.
Штраба́ (широко распространён также вариант штроба́) — искусственно созданная инструментом канавка в существующей конструкции из бетона, кирпича или штукатурном слое для прокладки, проводки коммуникаций (электропроводка, трубопроводы), которую обычно впоследствии предполагается заделать.
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