Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие растения нельзя сажать рядом с малиной
Дали для храбрости настойки: Ольга Орлова перенесла операцию на глаз
Спасение от вирусов и похмелья: все о силе квашеной капусты
Антиматерия раскрывает секреты: что нашёл Большой адронный коллайдер
Запечённая свиная лопатка с картошкой — самое бюджетное горячее на Новый год
Тренажёры могут заразить хламидиями? Шокирующий случай из Калифорнии
Смешно или опасно: кошки под действием валерьянки
Как восстановить упругость кожи живота после родов с помощью простых процедур?
Почему рис в Японии стал дороже на 63,6%

Что вышло из моды в дизайне интерьеров? Названы главные антитренды

1:17
Недвижимость

Что больше не в тренде

Следование одному направлению в интерьере уже не в тренде. Поэтому сочетайте в своем доме сразу несколько стилей.

Кресло-мешок
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Кресло-мешок

Обои на стены также уже не в моде. Лучше использовать краску. Большое количество текстиля в интерьере также не является стильным. Не стоит использовать громоздкую мебель, глянцевые поверхности, изделия из гипсокартона и линолеум.

Мир дизайна избавляется от громоздкой мебели, тяжелых штор, дешевой имитации натуральных материалов, уступая место простым и практичным вещам.

Что сейчас в тренде в дизайне интерьера

Сегодня дизайнеры рекомендуют отказываться от интерьеров в нейтральных, холодных тонах и внедрять теплые, согревающие оттенки. Например, розовый, оранжевый, желтый, светло-зеленый, коричневый.

Главный тренд сейчас — молочно-шоколадная палитра в интерьере. Именно такую цветовую палитру предлагается использовать вместо стерильных белых и холодных серых тонов.

Добавить такие теплые оттенки можно и через картины, используя аксессуары — свечи, постеры, подушки, одеяла, кресла.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения, предметно-пространственной среды и деятельности человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тусклые волосы и выпадение: как мытье головы связано с их состоянием
Красота и стиль
Тусклые волосы и выпадение: как мытье головы связано с их состоянием Аудио 
Кинолог назвал 3 лучших сторожевых породы собак
Домашние животные
Кинолог назвал 3 лучших сторожевых породы собак Аудио 
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Шоу-бизнес
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян Аудио 
Популярное
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Путин оценил ситуацию в Сирии, не исключая, что часть заберёт Израиль, а другую - Турция Любовь Степушова Гаубица М1989 Koksan. Мощный крупнокалиберный голос Северной Кореи Дмитрий Плотников Динозавры проели своё будущее  Игорь Буккер
Незваные гости с усами! Как сделать так, чтобы они никогда не переступили ваш порог?
Кинолог назвал 3 лучших сторожевых породы собак
Украсьте пространство за забором: лучшие кустарники для вашего участка
Украсьте пространство за забором: лучшие кустарники для вашего участка
Последние материалы
Какие растения нельзя сажать рядом с малиной
Дали для храбрости настойки: Ольга Орлова перенесла операцию на глаз
Спасение от вирусов и похмелья: все о силе квашеной капусты
Что вышло из моды в дизайне интерьеров? Названы главные антитренды
Антиматерия раскрывает секреты: что нашёл Большой адронный коллайдер
Запечённая свиная лопатка с картошкой — самое бюджетное горячее на Новый год
Тренажёры могут заразить хламидиями? Шокирующий случай из Калифорнии
Смешно или опасно: кошки под действием валерьянки
Как восстановить упругость кожи живота после родов с помощью простых процедур?
Почему рис в Японии стал дороже на 63,6%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.