Что вышло из моды в дизайне интерьеров? Названы главные антитренды

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Что больше не в тренде

Следование одному направлению в интерьере уже не в тренде. Поэтому сочетайте в своем доме сразу несколько стилей.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Кресло-мешок

Обои на стены также уже не в моде. Лучше использовать краску. Большое количество текстиля в интерьере также не является стильным. Не стоит использовать громоздкую мебель, глянцевые поверхности, изделия из гипсокартона и линолеум.

Мир дизайна избавляется от громоздкой мебели, тяжелых штор, дешевой имитации натуральных материалов, уступая место простым и практичным вещам.

Что сейчас в тренде в дизайне интерьера

Сегодня дизайнеры рекомендуют отказываться от интерьеров в нейтральных, холодных тонах и внедрять теплые, согревающие оттенки. Например, розовый, оранжевый, желтый, светло-зеленый, коричневый.

Главный тренд сейчас — молочно-шоколадная палитра в интерьере. Именно такую цветовую палитру предлагается использовать вместо стерильных белых и холодных серых тонов.

Добавить такие теплые оттенки можно и через картины, используя аксессуары — свечи, постеры, подушки, одеяла, кресла.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения, предметно-пространственной среды и деятельности человека.



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