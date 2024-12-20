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Как почистить зеркало в ванной, не оставив ни одного пятна? Вам поможет это средство

1:16
Недвижимость

Как правильно чистить зеркало в ванной комнате

Чтобы почистить зеркало в ванной, слегка смочите поверхность водой. Например, с помощью пульверизатора или влажной тряпкой. Затем аккуратно протрите поверхность сухой мягкой тряпкой. Также подойдут бумажные салфетки или полотенца.

Запотвшее зеркало
Фото: flickr. com by Pink Sherbet Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запотвшее зеркало

Для серьезных пятен можно использовать водный раствор столового уксуса в пропорции 1 к 1. Это средство поможет вам легко отстирать даже известковый налет на зеркале в ванной, застарелые пятна от мыла и зубной пасты.

Обработайте поверхность уксусом и оставьте на несколько минут. Затем промойте все водой, вытрите зеркало насухо или отполируйте его бумажным полотенцем до блеска.

Кроме того, для чистки зеркал можно использовать медицинский или нашатырный спирт. Хорошо протрите зеркало салфеткой из микрофибры, смоченной в спирте. При необходимости можно повторить процедуру несколько раз.

Эти средства эффективно удалят различные виды загрязнений: мыло, известковый налет, ржавчину, зубную пасту. Также после очищения не будет разводов или мутной поверхности.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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