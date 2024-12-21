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Тонкости ухода за пуховиком: от стирки до сушки

3:20
Недвижимость

Неправильная стирка может превратить ваш любимый пуховик в бесформенный мешок. Однако при соблюдении нескольких простых правил можно успешно постирать куртку дома, сохранив её внешний вид и теплоизоляционные свойства.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Когда пора стирать пуховик

Основные признаки, что изделие нуждается в стирке:

  • Появление неприятного запаха, особенно в области подмышек и воротника.
  • Загрязнения на манжетах, карманах или других частях.
  • Потеря первоначального цвета из-за пыли.
  • Общая «усталость» внешнего вида.

Подготовка к стирке

Перед отправкой пуховика в машинку выполните несколько шагов:

  • Проверьте карманы: убедитесь, что все мелочи удалены, чтобы избежать повреждений ткани или стиральной машины.
  • Изучите этикетку: узнайте рекомендации по температуре стирки, режиму отжима и допустимости машинной стирки.
  • Застегните все молнии и кнопки: это предотвратит зацепки и защитит фурнитуру. Съёмный мех обязательно отстегните.
  • Обработайте пятна: нанесите пятновыводитель или мыльный раствор на загрязнённые участки (воротник, манжеты) и аккуратно потрите щёткой.

Чем стирать пуховик

Используйте специальные средства для стирки пуховиков:

  • Жидкие моющие средства для деликатных тканей.
  • Шампуни для пуха и пера.

Избегайте использования кондиционеров, которые утяжеляют пух и способствуют его слеживанию.

Как стирать пуховик в машинке

  • Отдельная стирка: не смешивайте пуховик с другими вещами.
  • Теннисные мячики: положите 2-3 мячика в барабан для предотвращения образования комков пуха.
  • Параметры стирки: температура: 30–40 °C.
  • Режим: деликатная стирка или специальный режим для пуховиков.
  • Отжим: 600–800 оборотов.
  • Обязательно включите дополнительное полоскание.

Сушка пуховика

  • Сушка – ключевой этап, который часто становится причиной ошибок.
  • Аккуратно достаньте пуховик, не выкручивайте его.
  • Повесьте куртку на прочные широкие плечики.
  • Сушите в проветриваемом помещении, вдали от солнечных лучей и отопительных приборов.
  • Регулярно встряхивайте пуховик, чтобы равномерно распределить наполнитель.
  • Полная сушка занимает от 24 до 48 часов.

Если пуховик потерял форму

Если после стирки пух стал сбиваться в комки:

  • Поместите куртку в сушильную машину с теннисными мячиками.
  • Установите низкую температуру и просушивайте 15–20 минут.

Когда стоит обратиться в химчистку

Домашняя стирка не всегда подходит. Лучше доверить профессионалам:

  • Пуховики с застарелыми пятнами.
  • Дорогие дизайнерские изделия.
  • Куртки с особыми пропитками или покрытиями.
  • Светлые изделия, требующие особой чистки.

Соблюдая эти советы, вы сможете постирать пуховик дома и сохранить его внешний вид и теплоизоляционные свойства. Однако в сложных случаях лучше не рисковать и обратиться к профессионалам.

Уточнения

Химическая чистка, профессиональная сухая чистка — химический процесс очистки изделий из текстильных материалов с использованием органических растворителей.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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