Тонкости ухода за пуховиком: от стирки до сушки

3:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Неправильная стирка может превратить ваш любимый пуховик в бесформенный мешок. Однако при соблюдении нескольких простых правил можно успешно постирать куртку дома, сохранив её внешний вид и теплоизоляционные свойства.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Когда пора стирать пуховик

Основные признаки, что изделие нуждается в стирке:

Появление неприятного запаха, особенно в области подмышек и воротника.

Загрязнения на манжетах, карманах или других частях.

Потеря первоначального цвета из-за пыли.

Общая «усталость» внешнего вида.

Подготовка к стирке

Перед отправкой пуховика в машинку выполните несколько шагов:

Проверьте карманы : убедитесь, что все мелочи удалены, чтобы избежать повреждений ткани или стиральной машины.

: убедитесь, что все мелочи удалены, чтобы избежать повреждений ткани или стиральной машины. Изучите этикетку : узнайте рекомендации по температуре стирки, режиму отжима и допустимости машинной стирки.

: узнайте рекомендации по температуре стирки, режиму отжима и допустимости машинной стирки. Застегните все молнии и кнопки : это предотвратит зацепки и защитит фурнитуру. Съёмный мех обязательно отстегните.

: это предотвратит зацепки и защитит фурнитуру. Съёмный мех обязательно отстегните. Обработайте пятна: нанесите пятновыводитель или мыльный раствор на загрязнённые участки (воротник, манжеты) и аккуратно потрите щёткой.

Чем стирать пуховик

Используйте специальные средства для стирки пуховиков:

Жидкие моющие средства для деликатных тканей.

Шампуни для пуха и пера.

Избегайте использования кондиционеров, которые утяжеляют пух и способствуют его слеживанию.

Как стирать пуховик в машинке

Отдельная стирка : не смешивайте пуховик с другими вещами.

: не смешивайте пуховик с другими вещами. Теннисные мячики : положите 2-3 мячика в барабан для предотвращения образования комков пуха.

: положите 2-3 мячика в барабан для предотвращения образования комков пуха. Параметры стирки : температура: 30–40 °C.

: температура: 30–40 °C. Режим: деликатная стирка или специальный режим для пуховиков.

деликатная стирка или специальный режим для пуховиков. Отжим: 600–800 оборотов.

600–800 оборотов. Обязательно включите дополнительное полоскание.

Сушка пуховика

Сушка – ключевой этап, который часто становится причиной ошибок.

Аккуратно достаньте пуховик, не выкручивайте его.

Повесьте куртку на прочные широкие плечики.

Сушите в проветриваемом помещении, вдали от солнечных лучей и отопительных приборов.

Регулярно встряхивайте пуховик, чтобы равномерно распределить наполнитель.

Полная сушка занимает от 24 до 48 часов.

Если пуховик потерял форму

Если после стирки пух стал сбиваться в комки:

Поместите куртку в сушильную машину с теннисными мячиками.

Установите низкую температуру и просушивайте 15–20 минут.

Когда стоит обратиться в химчистку

Домашняя стирка не всегда подходит. Лучше доверить профессионалам:

Пуховики с застарелыми пятнами.

Дорогие дизайнерские изделия.

Куртки с особыми пропитками или покрытиями.

Светлые изделия, требующие особой чистки.

Соблюдая эти советы, вы сможете постирать пуховик дома и сохранить его внешний вид и теплоизоляционные свойства. Однако в сложных случаях лучше не рисковать и обратиться к профессионалам.

Уточнения

Химическая чистка, профессиональная сухая чистка — химический процесс очистки изделий из текстильных материалов с использованием органических растворителей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.