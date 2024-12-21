Зимний режим кондиционера: как избежать поломок

Современные кондиционеры способны не только охлаждать, но и обогревать помещения. Однако зимой их использование требует соблюдения определённых условий, чтобы избежать поломок.
Разберёмся, при каких температурах и режимах можно безопасно включать кондиционер зимой.
Кондиционер функционирует за счёт циркуляции хладагента (чаще всего фреона) по замкнутой системе. В режиме охлаждения устройство отводит тепло из помещения наружу, а в режиме обогрева – наоборот, забирает тепло с улицы и отдаёт его внутрь.
Однако зимой при низких температурах могут возникнуть проблемы:
Эти факторы могут привести к снижению эффективности или поломке кондиционера.
Все зависит от типа кондиционера:
Инверторные модели
Неинверторные модели
Обычные кондиционеры можно дооснастить зимним комплектом, включающим:
Это позволяет устройству работать даже при температуре до -30 °C, но подобное решение актуально в основном для серверных помещений, где важно круглогодичное охлаждение.
Функция обогрева кондиционера актуальна в межсезонье или в регионах с мягкой зимой. Основные ограничения:
Охлаждение зимой может потребоваться в технических помещениях, например, серверных. Для этого необходим зимний комплект, который предотвращает замерзание наружного блока.
Включать кондиционер зимой можно, но при соблюдении ряда условий. Инверторные модели лучше подходят для работы в холодное время года, а для стандартных устройств потребуется дополнительное оборудование.
Соблюдение рекомендаций производителя продлит срок службы техники и обеспечит её эффективную работу.
Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
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