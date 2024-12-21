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Зимний режим кондиционера: как избежать поломок

3:35
Недвижимость

Современные кондиционеры способны не только охлаждать, но и обогревать помещения. Однако зимой их использование требует соблюдения определённых условий, чтобы избежать поломок.

кондиционер
Фото: commons.wikimedia.org by Nuorese 95, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кондиционер

Разберёмся, при каких температурах и режимах можно безопасно включать кондиционер зимой.

Принцип работы кондиционера

Кондиционер функционирует за счёт циркуляции хладагента (чаще всего фреона) по замкнутой системе. В режиме охлаждения устройство отводит тепло из помещения наружу, а в режиме обогрева – наоборот, забирает тепло с улицы и отдаёт его внутрь.

Однако зимой при низких температурах могут возникнуть проблемы:

  • Замерзание конденсата на внешнем блоке.
  • Загустение масла в компрессоре, что увеличивает нагрузку на механизм.
  • Образование льда на теплообменнике наружного блока.

Эти факторы могут привести к снижению эффективности или поломке кондиционера.

При какой температуре можно включать кондиционер зимой

Все зависит от типа кондиционера:

Инверторные модели

  • Работают на обогрев при температуре до -15 °C.
  • Могут охлаждать воздух даже при низких температурах, если оснащены зимним комплектом.

Неинверторные модели

  • На обогрев – до -7 °C.
  • На охлаждение – максимум до 0 °C.

Зимний комплект

Обычные кондиционеры можно дооснастить зимним комплектом, включающим:

  • Подогрев картера компрессора.
  • Регулятор оборотов вентилятора наружного блока.
  • Подогрев дренажной системы.

Это позволяет устройству работать даже при температуре до -30 °C, но подобное решение актуально в основном для серверных помещений, где важно круглогодичное охлаждение.

Использование кондиционера на обогрев

Функция обогрева кондиционера актуальна в межсезонье или в регионах с мягкой зимой. Основные ограничения:

  • Эффективность резко падает при температуре ниже -10 °C.
  • Чем холоднее на улице, тем больше нагрузки на компрессор.

Использование кондиционера на охлаждение

Охлаждение зимой может потребоваться в технических помещениях, например, серверных. Для этого необходим зимний комплект, который предотвращает замерзание наружного блока.

Чем грозит нарушение температурного режима

  • Загустение масла: компрессор может работать «всухую», что приведёт к его поломке.
  • Обледенение блока: нарушается теплообмен, что снижает эффективность и может вывести систему из строя.
  • Перегрузка вентилятора: лёд на лопастях может привести к их поломке.

Советы по безопасному использованию

  • Ознакомьтесь с технической документацией: допустимые температурные диапазоны указаны производителем.
  • Если планируете использование при низких температурах, выберите инверторную модель или дооснастите систему зимним комплектом.
  • Используйте кондиционер на обогрев только в пределах рекомендованных температур.
  • Регулярно обслуживайте устройство, чтобы избежать поломок в холодное время года.

Включать кондиционер зимой можно, но при соблюдении ряда условий. Инверторные модели лучше подходят для работы в холодное время года, а для стандартных устройств потребуется дополнительное оборудование.

Соблюдение рекомендаций производителя продлит срок службы техники и обеспечит её эффективную работу.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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