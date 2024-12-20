Как рассчитать высоту дверной ручки: стандарты или индивидуальный подход

Высота дверной ручки – важный элемент удобства и функциональности межкомнатных дверей. Как выбрать подходящее расстояние от пола, чтобы всем членам семьи было комфортно? Разберём основные нюансы и рекомендации.
Согласно ГОСТ 6629-88, стандартная высота установки дверной ручки – 1 метр от пола. Такое размещение подходит для людей среднего роста и обеспечивает симметричное расположение ручки на створке, что выглядит эстетично.
Однако не всегда стандарт отвечает потребностям семьи, особенно если среди домочадцев есть дети, люди с ограниченными возможностями или те, чей рост сильно отличается от среднего.
Если стандартные параметры не подходят, можно определить удобную высоту самостоятельно:
Метод горизонтальной линии
Метод опущенной руки
Эти методы учитывают рост пользователя, обеспечивая максимальное удобство.
Для детских комнат ручка может устанавливаться ниже – на высоте 80–90 см. Это позволит ребёнку самостоятельно открывать дверь, но защитит от нежелательного использования.
Если вы не хотите портить дверь дополнительными отверстиями, можно установить обычную ручку на стандартной высоте, а для ребёнка привязать к ней шнур, который он сможет тянуть.
Разные виды дверных ручек требуют разных подходов к установке:
Скоба
Кноб
Нажимная:
Лучшая высота для установки дверной ручки – это та, которая удобна для всех членов семьи. Используйте предложенные методы замера, учитывайте особенности пользователей и тип ручки, чтобы создать комфортный и эстетичный интерьер.
Дверь — проём или створ (несколько створов), закрывающих проём.
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