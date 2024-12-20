Как рассчитать высоту дверной ручки: стандарты или индивидуальный подход

3:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Высота дверной ручки – важный элемент удобства и функциональности межкомнатных дверей. Как выбрать подходящее расстояние от пола, чтобы всем членам семьи было комфортно? Разберём основные нюансы и рекомендации.

Фото: Flickr by Virginia State Parks, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дверь

ГОСТ и стандартные параметры

Согласно ГОСТ 6629-88, стандартная высота установки дверной ручки – 1 метр от пола. Такое размещение подходит для людей среднего роста и обеспечивает симметричное расположение ручки на створке, что выглядит эстетично.

Однако не всегда стандарт отвечает потребностям семьи, особенно если среди домочадцев есть дети, люди с ограниченными возможностями или те, чей рост сильно отличается от среднего.

Как рассчитать оптимальную высоту

Если стандартные параметры не подходят, можно определить удобную высоту самостоятельно:

Метод горизонтальной линии

Встаньте лицом к двери.

Согните руку в локте под углом 90° и представьте горизонтальную линию от ладони.

На этом уровне и должна находиться ручка.

Метод опущенной руки

Встаньте перед дверью и опустите руку.

Отметьте точку, где находятся кончики пальцев.

Добавьте 15–20 см к этой высоте – это и будет оптимальное расстояние для монтажа.

Эти методы учитывают рост пользователя, обеспечивая максимальное удобство.

Высота ручки для детей

Для детских комнат ручка может устанавливаться ниже – на высоте 80–90 см. Это позволит ребёнку самостоятельно открывать дверь, но защитит от нежелательного использования.

Если вы не хотите портить дверь дополнительными отверстиями, можно установить обычную ручку на стандартной высоте, а для ребёнка привязать к ней шнур, который он сможет тянуть.

Зависимость высоты от типа ручки

Разные виды дверных ручек требуют разных подходов к установке:

Скоба

Устанавливается на любой удобной высоте.

Идеальна для пользователей разного роста.

Кноб

Сферическая или конусная ручка.

Высота подбирается так, чтобы рука комфортно охватывала её при сгибе локтя под углом 90°.

Нажимная:

Удобный вариант, особенно если нужно расположить ручку немного ниже.

Советы по установке

Если в семье есть люди с ограниченными возможностями, подбирайте ручку с учётом их особенностей.

Для многоуровневого удобства можно установить двойную ручку – на уровне взрослых и детей.

Обращайте внимание на то, чтобы ручка была безопасной: без острых углов и тугих механизмов.

Лучшая высота для установки дверной ручки – это та, которая удобна для всех членов семьи. Используйте предложенные методы замера, учитывайте особенности пользователей и тип ручки, чтобы создать комфортный и эстетичный интерьер.

Уточнения

Дверь — проём или створ (несколько створов), закрывающих проём.



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