Простое руководство по установке жалюзи своими руками

Вертикальные жалюзи – это не только стильное, но и практичное решение для оформления окон. Они помогают визуально увеличить пространство, защищают от солнца и легко регулируют уровень освещённости в комнате.
Фото: unsplash.com by Steinar Engeland, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
жалюзи
Разберёмся, как правильно собрать и установить такие жалюзи своими руками.
Основные комплектующие вертикальных жалюзи
Перед началом работы важно знать, из чего состоит конструкция:
Ламели: вертикальные полосы, закрывающие окно. Они различаются по длине, цвету и рисунку.
Карниз: основа конструкции, чаще всего из алюминия.
Бегунки: пластиковые элементы, которые позволяют ламелям передвигаться.
Утяжелители: размещены внизу ламелей для их устойчивости.
Кронштейны: крепления для установки карниза на стену или потолок.
Цепочка: соединяет ламели снизу.
Материалы ламелей могут быть разными: ткань, пластик, бамбук или дерево.
Как правильно замерить окно перед покупкой
Замеры зависят от типа крепления
Крепление к потолку
Измерьте высоту от потолка до подоконника.
Прибавьте к результату 20–40 мм, чтобы конструкция полностью закрывала проём.
Крепление на стену
Измерьте высоту проёма и добавьте 5 см.
Ширина жалюзи должна быть больше ширины окна на 10 см с каждой стороны.
Крепление в проём
Точно измерьте высоту и ширину проёма.
Если есть сомнения в замерах, лучше обратиться к специалистам.
Пошаговая инструкция по сборке и монтажу
Шаг 1: Разметка
Приставьте карниз к стене или потолку.
Отметьте крайние точки крепления.
Отступите к центру: 2–3 см для потолка, 5–6 см для стены.
Шаг 2: Сверление отверстий
Просверлите отверстия на метках глубиной 4–5 см.
Шаг 3: Установка крепежей
Прикрутите правые и левые кронштейны к поверхности с помощью саморезов.
Шаг 4: Крепление карниза
Зафиксируйте карниз в замках крепежей. Если используются обычные кронштейны, прикрутите карниз к ним.
Шаг 5: Установка ламелей
Поверните бегунки поперёк карниза.
Закрепите ламели, защёлкивая их в пазы бегунков.
Шаг 6: Фиксация нижней цепочки
Присоедините цепочку к утяжелителям ламелей.
Убедитесь, что все лишние элементы обрезаны.
Полезные советы
Проверьте работу механизма до завершения установки.
Если остались лишние детали, проверьте инструкцию – возможно, они предназначены для дополнительного функционала.
Для чистки ламелей используйте мягкую ткань или пылесос с насадкой.
Теперь ваши жалюзи готовы, и вы можете наслаждаться их функциональностью и эстетичным видом!
Уточнения
Жалюзи́ (фр. jalousie — «ревность») — светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или горизонтальных пластин, так называемых ламелей.