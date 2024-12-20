Простое руководство по установке жалюзи своими руками

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Вертикальные жалюзи – это не только стильное, но и практичное решение для оформления окон. Они помогают визуально увеличить пространство, защищают от солнца и легко регулируют уровень освещённости в комнате.

Фото: unsplash.com by Steinar Engeland, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ жалюзи

Разберёмся, как правильно собрать и установить такие жалюзи своими руками.

Основные комплектующие вертикальных жалюзи

Перед началом работы важно знать, из чего состоит конструкция:

Ламели : вертикальные полосы, закрывающие окно. Они различаются по длине, цвету и рисунку.

: вертикальные полосы, закрывающие окно. Они различаются по длине, цвету и рисунку. Карниз: основа конструкции, чаще всего из алюминия.

основа конструкции, чаще всего из алюминия. Бегунки: пластиковые элементы, которые позволяют ламелям передвигаться.

пластиковые элементы, которые позволяют ламелям передвигаться. Утяжелители: размещены внизу ламелей для их устойчивости.

размещены внизу ламелей для их устойчивости. Кронштейны: крепления для установки карниза на стену или потолок.

крепления для установки карниза на стену или потолок. Цепочка: соединяет ламели снизу.

Материалы ламелей могут быть разными: ткань, пластик, бамбук или дерево.

Как правильно замерить окно перед покупкой

Замеры зависят от типа крепления

Крепление к потолку

Измерьте высоту от потолка до подоконника.

Прибавьте к результату 20–40 мм, чтобы конструкция полностью закрывала проём.

Крепление на стену

Измерьте высоту проёма и добавьте 5 см.

Ширина жалюзи должна быть больше ширины окна на 10 см с каждой стороны.

Крепление в проём

Точно измерьте высоту и ширину проёма.

Если есть сомнения в замерах, лучше обратиться к специалистам.

Пошаговая инструкция по сборке и монтажу

Шаг 1: Разметка

Приставьте карниз к стене или потолку.

Отметьте крайние точки крепления.

Отступите к центру: 2–3 см для потолка, 5–6 см для стены.

Шаг 2: Сверление отверстий

Просверлите отверстия на метках глубиной 4–5 см.

Шаг 3: Установка крепежей

Прикрутите правые и левые кронштейны к поверхности с помощью саморезов.

Шаг 4: Крепление карниза

Зафиксируйте карниз в замках крепежей. Если используются обычные кронштейны, прикрутите карниз к ним.

Шаг 5: Установка ламелей

Поверните бегунки поперёк карниза.

Закрепите ламели, защёлкивая их в пазы бегунков.

Шаг 6: Фиксация нижней цепочки

Присоедините цепочку к утяжелителям ламелей.

Убедитесь, что все лишние элементы обрезаны.

Полезные советы

Проверьте работу механизма до завершения установки.

Если остались лишние детали, проверьте инструкцию – возможно, они предназначены для дополнительного функционала.

Для чистки ламелей используйте мягкую ткань или пылесос с насадкой.

Теперь ваши жалюзи готовы, и вы можете наслаждаться их функциональностью и эстетичным видом!

Уточнения

Жалюзи́ (фр. jalousie — «ревность») — светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или горизонтальных пластин, так называемых ламелей.



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