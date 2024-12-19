Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От Ньюгрейнджа до Брайтона — где встретить самый короткий день года
Как заставить герань зацвести: неожиданный трюк с иголкой
Еда для долголетия: 100-летний учитель на пенсии назвал уникальный продукт
Низкокалорийный домашний майонез: простой рецепт с неожиданными компонентами
Насколько я стар? Оценить возрастные изменения поможет новый способ
Мама рэпера Тимати призналась, что устаёт от внучки Алисы эмоционально
Когда кошка действительно нуждается в особом питании
Процедура увеличения губ: что нужно знать о возможных рисках
Собчак рассказала, что вещество из фильма Субстанция существует и им пользуются в Голливуде

Как сделать комнату просторнее: секреты уюта и света

2:48
Недвижимость

Маленькое пространство может казаться тесным, но с правильным подходом его легко превратить в светлое и комфортное место. В этом помогут грамотный выбор цветов, мебели и освещения.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

Светлые цвета для стен и пола

Для создания ощущения простора используйте светлые оттенки: белый, светло-голубой, кремовый, персиковый или кофе с молоком. Эти тона визуально увеличивают комнату и делают её более светлой.

Советы по оформлению стен

  • Фотообои с пейзажами расширят границы помещения.
  • Избегайте ярких и контрастных деталей. Лучше остановиться на нейтральных и светлых тонах.
  • Небольшие картины и фотографии помогут оживить интерьер, не перегружая его.
  • На пол лучше выбрать светлый ламинат или паркет. Маленький ковёр в центре комнаты добавит уюта и создаст акцент.

Легкость в оформлении окон

Откажитесь от массивных штор и многослойных гардин. Вместо этого используйте:

  • Лёгкий тюль или светлые полупрозрачные занавески.
  • Рулонные шторы или жалюзи, которые не занимают много места.

Простое оформление окон пропустит больше света и сделает комнату визуально больше.

Зеркала и светоотражающие поверхности

Зеркала – один из лучших способов добавить света и пространства. Разместите их так, чтобы они отражали свет от окна или светильников.

Полезные советы

  • Используйте мебель с глянцевыми фасадами.
  • Откажитесь от тёмной и яркой мебели, которая привлекает слишком много внимания.
  • Оттенки мебели и декора лучше выбирать в белом, песочном или светло-сером цветах.

Правильный выбор мебели

Компактная мебель – залог удобства в маленькой комнате.

  • Вместо большого углового дивана используйте небольшой диван и пару кресел.
  • Центр комнаты лучше оставить свободным.
  • Храните мелкие вещи в шкафах или встроенных ящиках.

Простой потолок

Для потолка подойдут гладкие и светлые поверхности.

  • Если плиты ровные, достаточно покрасить их в белый цвет.
  • При неровностях используйте гипсокартон или натяжные потолки с глянцевой поверхностью.

Глянец добавит светоотражения и визуально сделает потолок выше.

Освещение

Один из ключевых факторов – правильный выбор светильников.

  • Избегайте массивных люстр, которые утяжеляют пространство.
  • Используйте компактные потолочные светильники.
  • Дополните освещение бра или торшерами, чтобы равномерно распределить свет.

Уточнения

Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Авто
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Татьяна Навка рассказала, во сколько заканчивается рабочий день Дмитрия Пескова
Российский шоу-бизнес
Татьяна Навка рассказала, во сколько заканчивается рабочий день Дмитрия Пескова Аудио 
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Путин оценил ситуацию в Сирии, не исключая, что часть заберёт Израиль, а другую - Турция Любовь Степушова Гаубица М1989 Koksan. Мощный крупнокалиберный голос Северной Кореи Дмитрий Плотников Динозавры проели своё будущее  Игорь Буккер
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Последние материалы
Насколько я стар? Оценить возрастные изменения поможет новый способ
Мама рэпера Тимати призналась, что устаёт от внучки Алисы эмоционально
Когда кошка действительно нуждается в особом питании
Процедура увеличения губ: что нужно знать о возможных рисках
Собчак рассказала, что вещество из фильма Субстанция существует и им пользуются в Голливуде
Уравнение Вселенной: почему секунда может стать единственной фундаментальной константой
ВС РФ уничтожают психику ВСУ. Как Украина близится к обвалу фронта?
Слишком много диет? Как это мешает похудению
Европейские авто ломаются чаще: владельцам советуют смотреть на Китай
Шампанское и закуски: опасные сочетания, о которых вы не знали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.