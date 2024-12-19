Как сделать комнату просторнее: секреты уюта и света

2:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Маленькое пространство может казаться тесным, но с правильным подходом его легко превратить в светлое и комфортное место. В этом помогут грамотный выбор цветов, мебели и освещения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уютная квартира

Светлые цвета для стен и пола

Для создания ощущения простора используйте светлые оттенки: белый, светло-голубой, кремовый, персиковый или кофе с молоком. Эти тона визуально увеличивают комнату и делают её более светлой.

Советы по оформлению стен

Фотообои с пейзажами расширят границы помещения.

Избегайте ярких и контрастных деталей. Лучше остановиться на нейтральных и светлых тонах.

Небольшие картины и фотографии помогут оживить интерьер, не перегружая его.

На пол лучше выбрать светлый ламинат или паркет. Маленький ковёр в центре комнаты добавит уюта и создаст акцент.

Легкость в оформлении окон

Откажитесь от массивных штор и многослойных гардин. Вместо этого используйте:

Лёгкий тюль или светлые полупрозрачные занавески.

Рулонные шторы или жалюзи, которые не занимают много места.

Простое оформление окон пропустит больше света и сделает комнату визуально больше.

Зеркала и светоотражающие поверхности

Зеркала – один из лучших способов добавить света и пространства. Разместите их так, чтобы они отражали свет от окна или светильников.

Полезные советы

Используйте мебель с глянцевыми фасадами.

Откажитесь от тёмной и яркой мебели, которая привлекает слишком много внимания.

Оттенки мебели и декора лучше выбирать в белом, песочном или светло-сером цветах.

Правильный выбор мебели

Компактная мебель – залог удобства в маленькой комнате.

Вместо большого углового дивана используйте небольшой диван и пару кресел.

Центр комнаты лучше оставить свободным.

Храните мелкие вещи в шкафах или встроенных ящиках.

Простой потолок

Для потолка подойдут гладкие и светлые поверхности.

Если плиты ровные, достаточно покрасить их в белый цвет.

При неровностях используйте гипсокартон или натяжные потолки с глянцевой поверхностью.

Глянец добавит светоотражения и визуально сделает потолок выше.

Освещение

Один из ключевых факторов – правильный выбор светильников.

Избегайте массивных люстр, которые утяжеляют пространство.

Используйте компактные потолочные светильники.

Дополните освещение бра или торшерами, чтобы равномерно распределить свет.

Уточнения

Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.



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