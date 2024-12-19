Альтернатива ипотеке: секреты выгодной покупки квартиры

3:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Высокие процентные ставки заставили россиян почти полностью отказаться от ипотеки на вторичное жилье.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ипотека

Однако, по словам эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, это открывает возможности для покупателей с наличными средствами. Рассказываем, как грамотно использовать ситуацию, чтобы приобрести жилье на выгодных условиях.

Вторичный рынок: снижение спроса и цен

Ставки по ипотеке на вторичное жилье достигли 30%, что практически парализовало сделки. Если раньше около 90% покупок сопровождались ипотекой, то сегодня 80% квартир приобретаются за наличные. В такой ситуации продавцы, столкнувшись с падением спроса, вынуждены идти на уступки, снижая цены.

Инвесторы активно ищут выгодные предложения, особенно на квартиры, продаваемые ниже рыночной стоимости.

Чаще всего это однокомнатные квартиры и студии в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи. Эти локации остаются перспективными для вложений благодаря их популярности и возможному росту цен.

Как торговаться при покупке

Продавцы, желающие быстро продать жилье, готовы на значительные уступки. Объявленные цены в большинстве случаев не окончательные.

Однако есть и другая категория владельцев, которая предпочитает "заморозить" продажу до лучших времён, особенно в условиях нестабильного курса рубля.

Совет: перед покупкой тщательно изучите рынок и не стесняйтесь предлагать свою цену, опираясь на текущую ситуацию.

Альтернативные варианты покупки

Если у вас нет полной суммы наличными, можно рассмотреть покупку квартиры с уже оформленной ипотекой. В этом случае покупатель берёт на себя текущий кредит продавца, сохраняя его ставку, которая может быть значительно ниже текущих рыночных. Этот способ помогает сэкономить, даже с учётом возможной комиссии банку.

Флиппинг: стратегия под вопросом

Покупка "убитых" квартир с последующей перепродажей после ремонта сейчас становится менее выгодной. Рост цен на строительные материалы и мебель делает эту стратегию слишком рискованной. Эксперты советуют подходить к таким сделкам с осторожностью, чтобы не уйти в убыток.

За что готовы платить покупатели

На рынке вторичного жилья, помимо цены, покупатели обращают внимание на следующие аспекты:

Современные жилые комплексы с удобной инфраструктурой.

Транспортная доступность.

Подземные парковки.

Близость к школам и рабочим местам.

Прогнозы на 2025 год

Стагнация на рынке вторичного жилья продолжится. Повышение ключевой ставки Центробанком, вероятное в ближайшее время, дополнительно снизит активность покупателей.

Однако для тех, кто готов приобрести квартиру без ипотеки, это открывает возможности для выгодных покупок.

Если ставки начнут снижаться, это приведёт к оживлению рынка, но процесс будет постепенным. Когда ипотечные ставки опустятся до уровня 20%, спрос на вторичное жильё начнёт восстанавливаться, а цены квадратного метра вновь пойдут вверх.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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