Большинство россиян тратят на товары для уюта от 10 до 20 тысяч рублей

Для многих россиян мягкая мебель является одним из ключевых символов домашнего уюта.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная гостиная

По результатам опроса именно она наряду с живым огнем в камине занимает центральное место в восприятии комфортного пространства. В исследовании приняли участие 1501 россиянин старше 18 лет.

Шестнадцать процентов респондентов уверены, что мягкая мебель и камин с огнем создают атмосферу тепла и уюта. Четырнадцатая часть опрошенных также отметила, что естественное освещение и наличие ковров играют важную роль в формировании комфортной атмосферы. Каждый десятый считает, что современные умные устройства, облегчающие поддержание порядка, также способствуют созданию приятного настроения в доме.

Почти 72 процента участников исследования стремятся сделать свои жилища более уютными. Для этого они добавляют в интерьер различные текстильные изделия и мелкие предметы мебели, передает "Лента.ру".

Уточнения

Тексти́ль — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.