Большинство россиян тратят на товары для уюта от 10 до 20 тысяч рублей

Для многих россиян мягкая мебель является одним из ключевых символов домашнего уюта.
По результатам опроса именно она наряду с живым огнем в камине занимает центральное место в восприятии комфортного пространства. В исследовании приняли участие 1501 россиянин старше 18 лет.
Шестнадцать процентов респондентов уверены, что мягкая мебель и камин с огнем создают атмосферу тепла и уюта. Четырнадцатая часть опрошенных также отметила, что естественное освещение и наличие ковров играют важную роль в формировании комфортной атмосферы. Каждый десятый считает, что современные умные устройства, облегчающие поддержание порядка, также способствуют созданию приятного настроения в доме.
Почти 72 процента участников исследования стремятся сделать свои жилища более уютными. Для этого они добавляют в интерьер различные текстильные изделия и мелкие предметы мебели, передает "Лента.ру".
Тексти́ль — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.
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Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.