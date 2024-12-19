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Большинство россиян тратят на товары для уюта от 10 до 20 тысяч рублей

Недвижимость

Для многих россиян мягкая мебель является одним из ключевых символов домашнего уюта.

Стильная гостиная
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная гостиная

По результатам опроса именно она наряду с живым огнем в камине занимает центральное место в восприятии комфортного пространства. В исследовании приняли участие 1501 россиянин старше 18 лет.

Шестнадцать процентов респондентов уверены, что мягкая мебель и камин с огнем создают атмосферу тепла и уюта. Четырнадцатая часть опрошенных также отметила, что естественное освещение и наличие ковров играют важную роль в формировании комфортной атмосферы. Каждый десятый считает, что современные умные устройства, облегчающие поддержание порядка, также способствуют созданию приятного настроения в доме.

Почти 72 процента участников исследования стремятся сделать свои жилища более уютными. Для этого они добавляют в интерьер различные текстильные изделия и мелкие предметы мебели, передает "Лента.ру".

Уточнения

Тексти́ль — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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