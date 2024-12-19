Эксперт назвал три легких способа замаскировать кривую стену

Замаскировать кривую стену в квартире вполне реально, не тратя при этом значительные деньги. Один из простых и доступных способов скрыть неровности — это использование обоев.
Строительный эксперт Федор Васильев поделился с россиянами несколькими легкими рекомендациями, как справиться с этой задачей. Для данной цели подойдут флизелиновые или виниловые обои, которые позволяют легко подгонять и подрезать участки, накладывающиеся друг на друга.
Если угол стен особенно сложный, лучшим решением могут стать жидкие обои. После полного высыхания они создадут матовое покрытие, которое сделает кривизну стен почти незаметной, сообщает NEWS. ru.
Также можно рассмотреть варианты с фасадной штукатуркой или обшивкой стены деревом.
Жидкие обои (шёлковая штукатурка ТУ 5462-001-96321814-2009) — в странах СНГ обиходное название декоративного финишного покрытия для стен и потолков. Жидкие обои совмещают в себе свойства обычных рулонных обоев, декоративной штукатурки и лакокрасочных покрытий.
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Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.